Iva Zanicchi, la rivelazione arriva solo oggi. La cantante italiana ha sostituito il collega Francesco Facchinetti nel corso della seconda puntata de Il Cantante Mascherato perchè positivo al Covid. Un’occasione fortunata per Iva che ha avuto modo di condividere con i lettori di GuidaTV le sue impressioni sull’esperienza televisiva. Poi scappa anche uno ‘spoiler’.

Ormai il pubblico italiano ha avuto modo di capire che la cantante non gira troppo intorno alle questione e con la solita spontanietà che la contraddistingue si è lasciata andare ad alcune considerazioni postume alla partecipazione del programma di Milly Carlucci. Tra le righe, Iva avrebbe anche detto la sua a proposito dell’identità della misteriosa maschera di Medusa.

Ma procediamo con ordine. Non si tratterebbe di un vero e proprio ‘spoiler’ ma si può dire che Iva ha instillato un vero e proprio dubbio sul volto noto che si cela dietro la maschera misteriosa. E lo avrebbe detto anche in vista della sua prossima partecipazione come ospite d’onore prevista per venerdì 11 marzo.





Queste le sue parole: “Mi sono fatta un’idea su Medusa. Ho cantato insieme e credo che sotto la maschera ci sia Bianca Guaccero. Lo pensano un po’ tutti”. Ecco dunque che secondo Iva Zanicchi, ma non solo lei, dietro la maschera della Medusa potrebbe celarsi la conduttrice di Detto Fatto.

E per voltare pagina, Iva Zanicchi nel corso della stessa intervista avrebbe speso anche alcune parole sul reality show di Alfonso Signorini: “Potrei andare dentro la casa per qualche giorno ma non potrei starci per mesi”, ha ammesso. E chissà se qualcuno sta cominciando a prendere appunti in vista della prossima edizione del format televisivo.