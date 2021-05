Isola dei famosi 2021, il grande giorno si avvicina. Ormai la finale è in arrivo e tra i concorrenti la tensione è palpabile. Nel daytime trasmesso da Mediaset il 31 maggio i naufraghi stanno discutendo animatamente, indovinate un po’ di cosa? Ma è chiaro, di cibo. Andrea Cerioli fa: “La matematica non è un’opinione quindi lunedì dovremmo avere gli spaghetti…”. Val la pena ricordare che nell’ultima puntata Ignazio Moser si è fatto rasare a zero per una teglia di pasta per una settimana.

“Questa sera pensavamo di mangiarci il riso previsto più quello di lunedì…”. In pratica Andrea pensa che anche lunedì avranno a disposizione una razione in più come accaduto con Ignazio. La proposta di Andrea di dar fondo alle riserve di riso non trova però d’accordo Andrea Diamante che risponde seccato: “Ma sei pazzo? Un po’ di intelligenza ci vorrebbe ogni tanto”. Niente da fare, trovare un accordo sul cibo tra i naufraghi è come chiedere la luna.

“Nel caso – riprende il discorso Andrea visto il disappunto degli altri – abbiamo i cocchi”. Tuttavia la toppa in questo caso è peggio del buco: “Ma basta con ‘sti cocchi!” dice spazientito Andrea. Interviene anche Awed che dice: “Abbiamo rischiato così tanto che arrivati a questo non ha senso non rischiare”. Ma Diamante non è d’accordo: “Non è che voglio rompere i maroni… però…”.





Intanto Awed fa delle confessioni davvero inattese sulla sua compagna d’avventura Isolde Kostner: “Dopo Paul Gascoigne, avevo bisogno di insegnare il napoletano ad un altro grandissimo atleta. Stasera abbiamo deciso che ci facciamo due razioni di riso e quindi automaticamente ci roviniamo la serata. E quindi è: ‘Stasera aemm’ a fa ‘na strun***. Magniammoce tutto o rriso”. E Isolde Kostner ripete in napoletano quanto appena pronunciato da Awed.

Il risultato è talmente esilarante che i due naufraghi scoppiano a ridere. Così facendo, però, sbattono la testa l’un con l’altro. Niente di grave, per carità. L’esame di napoletano del professor Awed, comunque, è passato a pieni voti! Tanto che poi Awed ammette a Isolde: “Mi auguro che superi la nomination”. Isolde Kostner, infatti, se la vedrà con Matteo Diamante e rivolge un accorato appello al pubblico: “Fateci arrivare in finale insieme tutti e due”. Chi l’avrebbe mai detto.