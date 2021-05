Momento possibile di svolta a ‘L’Isola dei Famosi’ dal punto di vista sentimentale. Protagonista indiretta della vicenda è la naufraga Valentina Persia, che starebbe facendo perdere la testa ad un compagno di avventura. La comica è una delle grandi protagoniste del reality show di Ilary Blasi e nel recente passato è stata al centro di numerose polemiche. Stavolta però l’argomento è decisamente più leggero e privato. E c’è già chi sta sognando la possibilità che in Honduras stia per nascere una nuova coppia a sorpresa.

Stando al racconto di colui che ha confermato l’interesse estetico nei suoi confronti, Valentina Persia lo starebbe guardando in un modo diverso, che non farebbe riferimento alla semplice amicizia. In particolare, lei gli avrebbe lanciato delle occhiate più intime e il loro feeling pare stia aumentando di giorno in giorno. Il fisico della concorrente lo sta inoltre lasciando senza fiato e spera vivamente che queste sue sensazioni possano tramutarsi in qualcosa di più concreto. Vediamo dunque chi sta pensando tutto questo.

Il naufrago che sta manifestando un certo interesse verso Valentina Persia ha affermato: “Mi sta risvegliando l’ormone”. Lui ha infatti svelato queste sue emozioni, parlando proprio con altri protagonisti del programma di Canale 5. Da parte della donna non sono emerse particolari affermazioni, ma tenuto conto delle parole che sta proferendo il giovane, non è da escludere che il tutto arriverà alle orecchie della comica, che non potrà fare altro che confermare o meno questi presunti suoi ammiccamenti.





A riferire tutto questo è stato il giovane youtuber Awed. Quest’ultimo è sempre più vicino a Valentina Persia e tra i due è nato decisamente un bellissimo legame. Questo rapporto sembrava però potesse confluire esclusivamente in una bellissima amicizia, ma almeno da parte sua starebbe scattando qualcosa di diverso. Si farà avanti ufficialmente per spiegare cosa sta provando in questi giorni? Difficile prevederlo con certezza, ma sta di fatto che qualcosa dovrà farla per scoprire cosa ne pensi la donna.

Nei giorni scorsi Awed era scoppiato a piangere durante la puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ per il suo papà: “Sono stato forse un ragazzo un po’ troppo orgoglioso. Questo è il momento più difficile della mia vita e non scherzo. Nell’adolescenza avrei voluto parlargli di più, ma comunque lo amo. L’Isola non è un reality show come tutti gli altri, è un viaggio dentro se stessi”.