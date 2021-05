Momenti sempre più intimi a ‘L’Isola dei Famosi’. In tanti hanno puntato l’attenzione sull’assenza di relazioni sentimentali o di atteggiamenti a luci rosse nell’edizione attuale, condotta da Ilary Blasi. Ed ecco che qualcosa potrebbe però nascere in questi giorni, stando almeno a ciò che sta emergendo in queste ore. Certo, siamo in presenza anche di frasi più che altro scherzose, ma chissà se dietro queste uscite non si stia poi nascondendo la verità. A ‘sbilanciarsi’ è stata Valentina Persia, una delle grandi protagoniste in Honduras.

Nel daytime la comica si è rivolta direttamente al naufrago con il quale starebbe nascendo qualcosa oltre l’amicizia, dicendogli: “Non ci sono state storie d’amore in questo programma”. E lui ha replicato: “Valentina si sta svegliando con degli occhi differenti. A quanto pare, ha occhi solo per me”. Ed ecco poi arrivare una proposta tutt’altro che velata nei confronti del compagno di avventura. Una frase piccante, che sta facendo sperare il pubblico nella nascita di una coppia sulla spiaggia honduregna.

Valentina Persia ha quindi dichiarato, sorprendendo comunque tutti: “Vogliamo sfatare il mito che chiunque tu baci è uscito? Invece noi passiamo direttamente oltre al bacio. Stanotte ne approfittiamo, scavalliamo, andiamo direttamente oltre. Mi infilo dentro la tenda, non c’è nessuno. Falla quest’opera pia”. E anche lui ha continuato a dire: “Sono passati due mesi d’inferno, chissà se non possa nascere qualcosa tra me e Valentina. Dopo il bacio che ci è stato tra noi qualche settimana fa, qualcosa è cambiato tra di noi”.





Il dialogo è avvenuto tra Valentina Persia e lo youtuber Awed. Dunque, pare proprio che tra i due stia nascendo un certo feeling. Successivamente la donna ha voluto aggiungere: “Awed lo vedo un po’ come il Che Guevara dell’Isola dei Famosi. Con questa barba e con questo capello, e questa abbronzatura”. Inizialmente si pensava potesse esserci solamente un rapporto di amicizia, anche se speciale, ma ora le carte in tavola starebbero cambiando e chissà cosa potrà succedere.

Su Valentina Persia, in precedenza Awed aveva detto che lei lo starebbe guardando in un modo diverso, che non farebbe riferimento alla semplice amicizia. In particolare, lei gli avrebbe lanciato delle occhiate più intime e il loro feeling pare stia aumentando di giorno in giorno. Il fisico della concorrente lo sta inoltre lasciando senza fiato.