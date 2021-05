“Occhio, è rimasta nuda!”. Isola dei famosi, imbarazzo durante la prova. La naufraga costretta a coprirsi: “Attento a quello che dici”

Ve lo abbiamo già detto, quella del 24 maggio è stata una puntata eccezionale dell’Isola dei famosi, non solo per Valentina Persia. Due eliminazioni: Angela e Fariba, che hanno sconvolto gli equilibri dell’Isola, tante discussioni su temi delicati, il taglio di capelli estremo di Ignazio Moser in cambio di un piatto di pasta. Insomma, a diro poco una serata intensa, quella dell’Isola dei Famosi. La bellissima Ilary Blasi, in un abito rosso, sempre meravigliosa e la partecipazione dei suoi tre opinionisti (Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi), hanno dato vita a un bello spettacolo.

Ma veniamo all’argomento del giorno. Durante una gara dell’Isola dei famosi tra Valentina Persia e Matteo Diamante per garantirsi l’immunità nella quale lui ha avuto la meglio, è successo qualcosa. Peccato che nel corso della nuotata Valentina Persia abbia avuto un piccolo imprevisto, commentato così da Ilary Blasi: “Ha un sen* fuori! Massimiliano, ora glielo devi dire con delicatezza”.





Durante la nuotata e il trasporto a riva di cubi davvero pesanti (oltre a lei ha fatto molta fatica anche Matteo Diamante), Valentina Persia ha avuto un piccolo imprevisto, che Massimiliano Rosolino ha colto al volo per fare una battuta divertente all’Isola dei Famosi: “Le dirò di non prendere tutte le cose di petto. Ecco Valentina, copriti”.

Una sfida dell’Isola dei famosi atroce tra l’altro: Matteo Diamante per vincere ha dovuto dare sfogo a tutta la sua forza: “Potevate metterli più pesanti, no? Non è che c’è del cibo dentro?”. Ilary Blasi ha chiesto poi a Massimiliano Rosolino di aiutare Valentina Persia a uscire dall’acqua, che ha commentato così la prova replicando a un commento di Iva Zanicchi.

“E’ il cul* che mi pesa, Iva! Comunque i cubi erano pesantissimi, solo un uomo poteva vincerla”, ha detto Valentina Persia. Nonostante questo ha dimostrato di non mollare mai e che meriterebbe di andare in finale all’Isola dei Famosi e di arrivare insieme a Beatrice Marchetti al momento della proclamazione. Un grande gesto di coraggio e caparbie per Valentina. Brava!

