Nella serata del 21 marzo è iniziata la nuova avventura de ‘L’Isola dei Famosi’, che alla conduzione ha ancora una volta Ilary Blasi. Nell’arco della serata si sono verificati dei momenti già molto delicati, infatti la conduttrice si è lasciata andare a qualche considerazione che è sembrata una punzecchiatura nei confronti di Alfonso Signorini. Inoltre, durante un commosso ricordo di Rossano Rubicondi, Alvin non ha compreso subito e ha interrotto quegli attimi. Ora si sta invece parlando di Floriana Secondi.

Prima di dirvi cosa è successo a Floriana Secondi, il pubblico si è accorto di qualcosa che non si è verificato nel primo appuntamento del reality show. Edoardo e Guendalina Tavassi non sono entrati a ‘L’Isola dei Famosi’ durante la prima puntata del reality e i telespettatori non hanno preso bene questa notizia. I due fratelli sono infatti nella lista dei naufraghi ma lunedì sera non si sono visti. Non sono sbarcati in Honduras perché rimasti a completare la quarantena in albergo, si è letto sul sito ‘Funweek’.

Come spiegato dall’inviato Alvin a Ilary Blasi, Floriana Secondi si è resa protagonista in maniera inaspettata di un episodio che l’ha spaventata non poco. Non è iniziata nel migliore dei modi la sua nuova avventura in Honduras, infatti si è messa a gridare perché ha visto qualcosa di brutto. Ovviamente dovrà necessariamente abituarsi a questo nuovo ambiente, visto che le insidie saranno sempre dietro l’angolo. Ma andiamo a vedere insieme dunque cosa è accaduto alla presenza anche di Alvin.





Proprio nella tana dei serpenti de ‘L’Isola dei Famosi’, Floriana Secondi ha avuto un incontro ravvicinato con un serpente ed è parsa decisamente terrorizzata. Alvin ha infatti riferito al pubblico e alla padrona di casa: “La tana dei serpenti ha già colpito, ci sono le prime insidie. Floriana Secondi è saltata alla vista del serpente”. Inevitabilmente c’è stata tanta paura da parte della concorrente, che ora dovrà rendersi conto che la presenza dei serpenti sarà praticamente una costante in Honduras.

Ilary Blasi ha invece commentato in diretta: “Con me ho Vladimir Luxuria, che ha vinto, ha fatto l’inviata e ha già fatto l’opinionista. Ti manca soltanto di condurlo in pratica. E guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo”. Frasi che hanno fatto ipotizzare una battutina ironica, riferita ad Alfonso Signorini.