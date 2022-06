All’Isola dei Famosi un nuovo arrivo. Questa la bomba che è stata letteralmente sganciata nelle scorse ore, subito dopo la puntata in diretta del 6 giugno. In Honduras abbiamo assistito all’approdo di Soleil Sorge e di Vera Gemma, ma ora sarebbe vicino l’arrivo di un altro personaggio molto discusso. Stiamo parlando di un uomo, che potrebbe veramente scatenare di tutto e creare chissà delle dinamiche decisive, che potrebbero risultare fondamentali per qualche naufrago.

A breve vi diremo tutto sull’Isola dei Famosi e il nuovo arrivo. Intanto, a proposito di Soleil, lei nella formazione della sua squadra ha puntato subito su Nicolas Vaporidis. E l’opinionista Luxuria ha chiesto: “Come mai fai l’endorsement verso Nicolas, ti piace come naufrago o c’è dell’altro?”. E l’ex vippona: “Entrambi i motivi”. Quindi, l’avrebbe colpita anche da un punto di vista estetico e non solamente televisivo. In rete c’è chi sogna già qualcosa di grande alla fine del reality show.





Isola dei Famosi, nuovo arrivo: “Si parla di Alex Belli”

Dunque, all’Isola dei Famosi un nuovo arrivo pare che sia decisamente imminente. E non si tratta di uno qualsiasi, visto che questa persona è un attore e soprattutto è reduce da un’importante esperienza televisiva in un altro reality show. Forse avete già potuto immaginare di chi stiamo parlando, comunque ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv a informare il pubblico di questa novità pazzesca. Non resta adesso che attendere notizie ufficiali, visto che il suo approdo avverrebbe a brevissimo.

Nuovo Tv ha quindi svelato che all’Isola dei Famosi potrebbe arrivare tra poco Alex Belli. La sua presenza potrebbe in teoria esserci anche venerdì 10 giugno, ma non ci sono conferme in tal senso. Non resta che attendere eventuali conferme dal diretto interessato o dalla produzione. Sicuramente ci sarebbe tantissima curiosità per capire cosa potrebbe fare in Honduras. Dopo l’arrivo di Soleil, Ilary Blasi metterebbe a segno un altro colpo sicuramente non indifferente.

Questo quanto invece detto da Alex Belli su Barù: “Quella povera donna di Jessica l’hai presa in giro dall’inizio. Questa è la verità e lo sai. Sei un sudicione maremmano. Continua a fare il tuo gioco sporco. L’unica cosa che sai fare è ruttare e parlare alle spalle. Sì e anche scoreggiare sempre. Hai preso in giro Jessica, le dici che sei una sudiciona, che puzza. Quando vedrà le cose che le dici, non vorrà più stare con te”.

