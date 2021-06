È stato lo youtuber napoletano Awed, all’anagrafe Simone Pacello, ad aggiudicarsi l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo sfide sorprese e televoti flash la quindicesima edizione ha visto salire sul podio il giovane youtuber; seconda la comica romana Valentina Persia, anche lei come il vincitore sull’Isola dal primo giorno, il 15 marzo 2021. In finale sono arrivati sei naufraghi; il primo ad abbandonare l’Honduras è stato l’ex pupo Matteo Diamante, che ha perso il televoto proprio con Awed, poi Beatrice Marchetti. Al terzo posto Andrea Cerioli, mentre al quarto posto si è classificato Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 e fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Proprio la sorella di Belen e Arianna Cirrincione, fidanzate di Ignazio e di Andrea, sono state protagoniste di una sfida, la tanto temuta prova del girarrosto, e solo la vincitrice ha potuto riabbracciare il proprio uomo. I due naufraghi assistono alla prova dalla Palapa ma non credono che siano veramente in Honduras. Iniziata la prova, la fidanzata di Andrea Cerioli cade in acqua dopo pochi secondi e lascia l’isola perché, come dice Ilary, “il regolamento è il regolamento”.





È quindi Cecilia Rodriguez ad aggiudicarsi la prova e a poter riabbracciare Ignazio Moser.

L’incontro dei due è stato un momento molto emozionante e Ilary Blasi ha cercato di convincere Moser a fare la proposta di matrimonio in diretta all’Isola dei famosi. “C’è il tramonto, il mare, la spiaggia. Se scavi lì sotto c’è una cosetta, mi sono portata avanti”, ha detto la moglie di Francesco Totti al naufrago.

Ma Ignazio Moser si è rifiutato di fare la proposta di matrimonio in diretta. “Sono cose che preferiamo tenere riservate. Già la nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse vorrei scegliere io l’anello. Vi ringrazio ma questa cosa qui no. Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò”, ha concluso Moser lasciando l’amaro in bocca alla conduttrice ed Elettra Lamborghini.