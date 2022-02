“C’è anche lei”. Colpo di Ilary Blasi: all’Isola dei Famosi la naufraga arriva dalla concorrenza

Inizia a prendere forma il cast de L’Isola dei Famosi. Il reality dei naufraghi parte il 20 marzo su Canale 5 e anche per questa edizione al timone c’è Ilary Blasi: Mediaset ha nuovamente puntato su di lei dopo la scorsa stagione. Non sono stati confermati gli opinionisti: lo scorso anno a fare compagnia alla conduttrice c’erano Tommaso Zorzi (che aveva vinto da poco il GF Vip) e Iva Zanicchi. Per questa edizione si cambia: al loro posto ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Il ruolo di inviato sarà ricoperto da Alvin alla terza dopo le edizioni del 2015-16 e del 2019. Lo scorso anno c’era l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Questa edizione sarà caratterizzata dalla presenza di due schieramenti distinti: i single e le coppie. Tra le naufraghe, due ex e iconiche gieffine Floriana Secondi e Guendalina Tavassi. La Secondi sarà nel gruppo dei single mentre la Tavassi gareggerà in coppia insieme al fratello Edoardo, ex fidanzato di Diana Del Bufalo.

Tra le coppie sono pronti a sbarcare in Honduras Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. A raccontarlo in prima persona è proprio la showgirl che appare più determinata che mai a vivere questa nuova avventura. Ha già vinto l’edizione del 2005 dell’Isola dei Famosi, all’epoca ancora condotta da Simona Ventura e in onda su Rai Due. Ora però Lory Del Santo non vuole vincere, ma semplicemente divertirsi: “Sarò una spettatrice che osserverà chi è pronto a sbranarsi per la vittoria. Voglio essere una cellula impazzita all’interno di un sistema che desidero osservare con molta attenzione.





Il gruppo dei naufraghi si arricchisce di un altro volto: è quello di Roberta Morise. Lo riferisce TV Blog. La sua notorietà è esplosa all’Eredità nell’ormai lontano 2006 nel ruolo di professoressa, ruolo che ha ricoperto per alcune stagioni, con un amarcord anche nell’attuale serie del gioco a premi posizionato nel preserale di Rai1, ma il debutto in televisione avvenne nel 2004 come concorrente del concorso di bellezza Miss Italia. Il motivo per cui scomodiamo il suo nome è per accostarlo all’Isola dei famosi, il reality show in salsa adventure che prenderà il via il prossimo 20 marzo in prima serata su Canale 5.

Come scrive TV Blog il contratto di Roberta Morise non è stato ancora chiuso, ma secondo le indiscrezioni captate dal noto portale, è probabile che la professoressa de L’Eredità faccia parte del gruppo dei naufraghi che si contenderanno la coppa di campione dell’Isola dei famosi 2022, popolare reality show prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva Banijay.