All’Isola dei Famosi c’è stato spazio anche per l’enorme commozione di Nathaly Caldonazzo. Non è riuscita a trattenere le lacrime perché ha ascoltato e visto qualcosa di davvero forte. Ilary Blasi l’ha chiamata e le ha subito detto che si sarebbe trovata di fronte a immagini importanti. E lei non poteva rimanere più soddisfatta di così, infatti ha apprezzato moltissimo il gesto della produzione del reality show, che è andato in onda lunedì 29 maggio.

Prima di raccontarvi tutto sull’Isola dei Famosi e Nathaly Caldonazzo, fuori dal programma c’è stato un attacco di Filippo Bisciglia. Per complimentarsi con la compagna Pamela Camassa, diventata leader della settimana, Bisciglia ha utilizzato delle parole, che per molti sono state una critica indiretta al programma: “Brava Ninni… Nessuno ti ha fatto i complimenti… Te li faccio io dal divano e tutte le persone da casa. #neanchevichiocciolo”.

Isola dei Famosi, le lacrime di Nathaly Caldonazzo

L’Isola dei Famosi ha deciso di fare una bellissima sorpresa a Nathaly Caldonazzo, che ha ricevuto una lettera speciale che conteneva delle parole commoventi. E ovviamente la showgirl, che ha vissuto anche momenti di enorme tensione con la clamorosa litigata con Andrea Lo Cicero, si è rasserenata e il suo stato d’animo è certamente migliorato. Ha ricevuto un input molto importante per poter proseguire con maggiore forza questa esperienza televisiva.

La naufraga ha potuto leggere una bellissima lettera scritta dalla figlia Mia Sangiuliano, che ha 19 anni. Proprio Nathaly si era domandata se fosse stata o meno una brava madre e la ragazza le ha scritto: “Mi manchi tantissimo e sei la mamma migliore del mondo“. Successivamente è stata la stessa protagonista del reality show a dire qualcosa su Mia, infatti ha apprezzato notevolmente questo gesto caloroso nei suoi confronti.

Queste le parole della Caldonazzo rivolte alla 19enne: “Lei è molto riservata, la ringrazio tanto per questa lettera perché mi riempie il cuore. Sento la sua vicinanza e il suo affetto”. Quindi, grazie anche a questa lontananza forzata, hanno capito ancora di più di volersi un mondo di bene.