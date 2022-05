Nuova rivelazione bomba su Mercedesz Henger, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. Non si è fatto altro che parlare anche e soprattutto del presunto fidanzato della figlia di Eva Henger. Infatti, tra smentite e conferme, c’è chi ha riferito che lei non sia attualmente legata sentimentalmente a nessuno e chi invece sia convinto che abbia un partner. Adesso, durante la trasmissione Mattino Cinque di Federica Panicucci, potrebbe essersi fatta definitivamente luce sulla vita privata della giovane.

Ovviamente, all’Isola dei Famosi non ci si è soffermati unicamente sul fidanzato di Mercedesz Henger, ma anche sull’incidente avuto da mamma Eva. E la figlia ha pianto nel corso della scorsa puntata in diretta, dopo aver visto un filmato dell’ex attrice porno: “Mi sono spaventata. Stavo svenendo quando mi è stato detto di questa cosa. Ho chiesto a mia madre se preferiva che rimanessi con lei, ma lei mi ha detto di vivermi questa esperienza. Negli ultimi anni, abbiamo avuto un periodo di distacco quasi totale. Non abbiamo parlato per 2 anni”.





Isola dei Famosi, la verità sul fidanzato di Mercedesz Henger

In particolare, la prima a parlare del fidanzato di Mercedesz Henger era stata Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Ed era stato detto che la concorrente dell’Isola dei Famosi avesse una storia amorosa con un certo Fulvio, cosa smentita da Arianna David, come ha ricordato il sito Blasting News. Adesso nella trasmissione mattutina della Panicucci, ha rotto il silenzio una persona che sa tutto del mondo del gossip e che potrebbe aver messo la parola fine a questa intricata vicenda personale della naufraga.

A rivelare tutto su Mercedesz il paparazzo Andrea Franco Alajmo: “Ho avuto una telefonata lunga con Eva Henger. Mercedesz ha fatto un viaggio con Fulvio, sua mamma e il marito di Eva in Ungheria per trovare alcuni suoi familiari. Durante il viaggio la ragazza ha capito che non provava più nulla per il suo fidanzato. Quindi, l’imprenditore Fulvio sarebbe stato lasciato poco prima del suo approdo all’Isola dei Famosi. E ora, sempre secondo quanto ha fatto sapere Alajmo, lei sarebbe assolutamente single.

Intanto, secondo gli ultimi sondaggi, a dovere salutare l’Isola dei Famosi sarà Blind. La domanda a cui devono rispondere i telespettatori è in positivo: “Chi vuoi salvare?”. Il concorrente meno votato sarà dunque eliminato. E a quanto pare lui non è affatto molto gradito al pubblico e potrebbe pagarne le conseguenze.

