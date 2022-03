Isola dei Famosi, l’indiscrezione fa il giro del web. Due reality show che per ironia della sorte intrecciano le loro trame. Stiamo parlando del GF Vip e dell’adventure game di Ilary Blasi e il nome tirato in ballo è quello di Jessica Selassié e di Barù. Pare che lo ched sia nel bel mezzo delle trattative per sbarcare sull’Isola più gettonata del piccolo schermo.

Chef, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ma anche ex gieffino. Insomma a Barù manca solo la possibilità di poter vivere in prima persona l’esperienza in Honduras. Terzo in finale ma anche prossimo naufrago aspirante al podio. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza: “potrebbe sbarcare in Honduras nelle prossime puntate”.

“L’ex Vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema”. Poche ore per scoprire se davvero l’ex gieffino sia o meno intenzionato a tuffarsi nel giro di poco tempo nella sua seconda avventura televisiva.





E con Jessica Selassiè? Nello studio di Verissimo, Barù avrebbe nuovamente espresso le sue chiare intenzioni, quelle di non dare seguito alla frequentazione se non in vista di una bella amicizia. Insomma, per i Jerù le speranze dovrebbero aver smesso di alimentarsi dopo le parole dello chef.

“C’è una grande amicizia. In Casa ero sicuramente attratto da lei, è una bella donna, ma non c’è stato nulla di fisico a parte qualche bacetto”. Per quanto riguarda il loro futuro insieme: “Credo che non sia il momento per nessuno dei due di iniziare qualcosa ora. Oggi siamo amici e mi piacerebbe continuare questa amicizia. Vedremo”.