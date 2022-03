“Tu sei un…”. Isola dei Famosi, Floriana non perdona: contro un altro naufrago. “Stavolta ti ho beccato”

Situazione sempre più tesa all’Isola dei Famosi. A meno di una settimana dal via sono già partite le prime faide. La puntata di ieri, 24 marzo, non è stata particolarmente brillante dal punto di vista degli ascolti ma va detto che la concorrenza era fortissima con la sfortunata gara della nazionale di calcio, uscita sconfitta con la Macedonia del Nord. Su Rai Uno la partita è stata seguito da 9.7 milioni di utenti, con uno share pari al 39.3%. Lasciando a Ilary Blasi soltanto 2.3 milioni di spettatori, share al 15.4% (quattro giorni fa aveva interessato 3.2 milioni di persone, 23.2% di share).



Ilary Blasi, tra l’altro, magnifica padrona di casa dell’Isola dei Famosi con un look da urlo e la solita carica di ironia e divertimento. A fare divertire Ilary ci ha pensato Floriana Secondi. L’ex gieffina ha fatto molto meno divertire però gli altri concorrenti. Nella puntata di ieri infatti è stata protagonista di un’accesa lite. E non la prima. Solo pochi giorni fa infatti aveva avuto un discorso acceso con Antonio Zequila sull’intenzione di lui di fare continuamente il bagno.









Isola dei Famosi, sempre più Floriana contro tutti

“Il discorso è l’incompatibilità di due persone che vengono unite, mentre invece vorrebbero fare altro. Uno ha delle esigenze e l’altro ne ha altre. Anche se io fossi legato con mia mamma che amo, avrei delle problematiche serie perché le mie esigenze sono diverse dalle sue”. Ha spiegato la naufraga dell’Isola dei Famosi. Che poi ha aggiunto: “”Vorrei andare in bagno liberamente e non legata a un cordino, che è deleterio”.



“Ho superato me stessa. Io sono quattro giorni che, come si suol dire, non ho bisogni. Io la notte non lo svegliavo mai, perché mi sentivo a disagio a svegliarlo per le mie incombenze. Io la facevo dove stavo”. Nel mirino di quella che è stata già eletta le regina dell’Isola dei famosi erano finiti poi Nicolas Vaporidis, pesantemente preso di mira ed accusato di aver usato il telefono cellulare (accusa poi smentita) e Marco Melandri.



Quest’ultimo reo di averle dato il bacio di giuda dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi: “Non lo voglio il bacio da Ilona […]. Marco Io ho fatto altri confessionali che tu non sai, in cui mi sono scusata con lui. Ma perché ti impicci, mi stai scendendo, te lo giuro. Sei omertoso, non sei sincero. Mi sorprendo di te, parli a vanvera. Io Ilary sono impulsiva, sono logorroica, ma non sono falsa e bugiarda”.

