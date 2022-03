All’Isola dei Famosi è bufera. In senso letterale. In in un tweet giunto in Italia alle 4 di mattina di domenica 27 marzo l’inviato Alvin ha spiegato quale è la difficile situazione in cui si trovano i naufraghi. Il maltempo la sta facendo da padrone e ha costretto la produzione a correre ai ripari. Da quelle parti con le piogge non si scherza. Nel novembre del 2020 la tempesta Eta provocò morti, feriti e danni ingenti.

Oggi non è certo il caso di fasciarsi la testa prima di rompersela, ma il monitoraggio sul tempo è costante. I naufraghi sono stati messi in sicurezza: “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, piove – dice Alvin – A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole, è ancora peggio la situazione. Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Adesso attendiamo che migliori il tempo…”. Intanto, nelle ultime ore, un’altra tempesta si sta abbattendo sull’Isola. La tempesta Fariba.





Come molti ricorderanno Fariba Tehrani, mamma della nota influencer Giulia Salemi, è stata protagonista nella passata edizione dell’Isola dei Famosi. Per lei fu un’esperienza fortissima e pure dolorosa. Al termine del reality si ritrovò con delle costole incrinate e dovette fare degli esami. Ma questo è niente rispetto alle accuse che ha lanciato nei confronti degli autori del programma condotto da Ilary Blasi. Parole pesanti arrivate nel corso dell’ultimo appuntamento di #FreeIsola di Matteo Bortone su Radio Smeraldo.

“Là dietro – ha detto Fariba Tehrani – ci sono un sacco di autori, indirettamente se vogliono portarti a fare qualcosa riescono, e hanno i loro favoriti e sfavoriti, sempre ci sono figli e figliastri“. Poi l’ex naufraga ha aggiunto: “Io sono stata figliastra, ma ringrazio lo stesso gli autori dell’Isola perché almeno non sono stata abbandonata. Dagli autori di Milano ero favorita ma da quelli che erano là anche se con qualcuno di loro ci siamo chiariti lì ero proprio sui zebede*, non so perché”.

Fariba Tehrani ha spiegato: “Ci sono molte cose che sono state a mio sfavore, tante, e a favore di altri, e molte persone là dentro in generale, però non dirò mai, dico il peccato ma non il peccatore”. Poi la mamma di Giulia Salemi ha detto la sua su Floriana Secondi che si è messa in mostra per il suo ‘caratterino’ anche all’Isola: “La conosco, adesso non voglio difenderla, ma lei è così, perché ai tempi non sospetti era così, non conosceva ancora dinamiche, come bisogna fare, lo so che magari è un po’ troppo sui toni, io mi farei sentire se ho un’idea, magari con toni più calmi. Floriana ha questo temperamento molto caliente”. E voi, la pensate allo stesso modo?