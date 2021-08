Era il lontano 2003 quando una 28enne Barbara Chiappini partecipava alla prima edizione de “L’Isola dei Famosi”. A quel tempo la showgirl si stava confermando come uno dei personaggi tv più interessanti, partecipando come conduttrice a trasmissioni televisive come “Number Two” e addirittura “Domenica In”. Poi, complice anche la nascita dei due figli, di lei si sono un po’ perse le tracce. Ma nel 2019 eccola di nuovo in pista, questa volta con un programma sull’emittente romana Radio Yes.

Per quanto riguarda la vita privata Barbara ha due figli, Folco e Sveva, avuti dal marito, il manager Carlo Marini Agostini. I due sono convolati a nozze nel 2011 dopo sette anni di fidanzamento. Oggi Barbara ha praticamente abbandonato il mondo dello spettacolo. Si occupa della famiglia e della gestione di un’azienda agricola. Qualche mese fa, però, c’è stata una crisi tra e il marito. E così hanno deciso di prendersi un pausa. Proprio nel momento della rottura ecco che a Barbara Chiappini arriva un messaggio inaspettato.

Di cosa si tratta lo svela la stessa Barbara Chiappini a Biccy: “Io e mio marito ci amiamo molto. Eppure eravamo arrivati a non dialogare più, a non trovare punti in comune. Eravamo ad un punto critico. La mia mamma mi ha mandato un messaggio dall’aldilà tramite mia cugina. In un sogno le ha detto: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Non è la prima volta che la mamma di Barbara, venuta a mancare quando lei aveva 11 anni, le parla.





Tempo fa, infatti, Barbara Chiappini ebbe un brutto incidente e ad un certo punto sentì una voce: “‘Barbara, non ti capiterà nulla”. Lei si salvò e tuttora è convinta che sia stata la mamma ad intervenire. Adesso la showgirl ha rivelato che la stessa mamma le ha parlato tramite la cugina per salvare il suo matrimonio con il manager Carlo Marini Agostini.

“Proprio in quei giorni – ha spiegato Barbara Chiappini – mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme. Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate”. E infatti oggi Barbara e Carlo stanno insieme, hanno superato la crisi e sono felici.