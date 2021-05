A grandi passi verso la finale dell’Isola dei Famosi. Altra puntata e altre eliminazioni all’interno del reality condotto da Ilary Blasi. Ad abbandonare l’Isola sono state Fariba Tehrani dopo aver perso il televoto contro Miryea Stabile e Angela Melillo (eliminata al televoto flash dopo la sfida vinta da Awed). A quest’ultima è stato proposto di continuare la sua esperienza a Cayo Paloma, dove si trovano attualmente Beatrice e Roberto. La Melillo, però, non ha accettato, decidendo di tornare dai suoi affetti.

Poi per i naufraghi è arrivato il momento di contendersi il titolo di secondo finalista di questa edizione. La scorsa settimana, i telespettatori hanno deciso di eleggere Andrea Cerioli. Questa volta i concorrenti si sono sfidati tra loro, divisi in coppie, per andare al televoto e dare la possibilità al pubblico di fare la sua scelta. Per eleggere il secondo finalista, si sono sfidati al televoto flash Ignazio, Isolde e Matteo. Il pubblico ha eletto Moser come secondo finalista con il 66% dei voti (Kostner 23%, Diamante 11%).

Tuttavia sono state le eliminazioni a far discutere, soprattutto quella di Fariba Tehrani che è stata battuta al televoto da Miryea Stabile. Contro la mamma di Giulia Salemi arrivano le parole di Elettra Lamborghini, che non le manda a dire in questa occasione. Secondo il suo punto di vista Fariba Tehrani avrebbe meritato l’uscita, dopo la sconfitta al televoto. “Diciamo che un po’ se lo merita”, ha tagliato corto, picchiando durissimo, l’ereditiera. E ancora, ha aggiunto: “Però dai ha nominato Miryea, francamente me lo aspettavo”.





Fariba Tehrani è stata la protagonista di tutta la prima parte della puntata. Infatti quando Ilary Blasi si collega con Playa Palapa, prima di svelare la decisione del televoto parte una clip sulle due nominate dove viene riassunta l’ultima giornata. E non mancano attriti e discussioni: Fariba litiga con Andrea e con Valentina Persia (tra loro c’erano stati forti incomprensioni): “Ho cercato una chiave di lettura, ma il libro si è chiuso, siamo arrivati ai titoli di coda”, dice l’attrice romana. “Mi odiano perché dico le cose in faccia e non sono ruffiana”, ribatte Fariba.

Anche il commento di Tommaso Zorzi è lapidario: “Ho sempre cercato di capirti, ma in questo momento ti ho persa. Segui sempre lo stesso iter, non puoi farci vedere dell’altro?”, la incalza l’opinionista. Elisa Isoardi difende Miryea, che è stata una delle amazzoni. “Fariba torna a casa che è ora”, urla l’ex concorrente. Fariba Tehrani è stata l’eliminata di questa puntata e non ha avuto l’opportunità di proseguire l’esperienza su Cayo Paloma dal momento che in precedenza aveva avuto questa opportunità.