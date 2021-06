Dopo ‘L’Isola dei Famosi’ continuano ad esserci polemiche intorno a diversi protagonisti del reality show di Ilary Blasi. E adesso a finire nel mirino è stato anche Tommaso Zorzi, il quale è stato preso di mira per ciò che ha fatto durante tutto il percorso. Critiche decisamente molto forti, che non gli avranno fatto piacere. Staremo a vedere se l’anno prossimo sarà riconfermato nella trasmissione, ma per il momento deve fare i conti con questi attacchi molto duri e sferrati senza alcuna pietà.

Intanto, continuano ad esserci problemi per alcuni ex naufraghi. Ad esempio Ignazio Moser ha raccontato: “Ieri penso di aver ingerito almeno 10-12.000 calorie causandomi gravi problemi notturni di digestione”, ha raccontato ai fan Ignazio Moser, che sta accusando anche il jet lag. L’ex naufrago ha infatti anche rivelato di aver faticato parecchio a prendere sonno ed è riuscito ad addormentarsi solo alle 5 del mattino svegliandosi di conseguenza molto tardi. Ma veniamo adesso all’influencer 26enne.

Queste le parole negative del personaggio famoso, rivolte comunque non solo a Tommaso Zorzi ma anche ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi: “Io prendo in giro la gente. Però per prendere per i fondelli qualcuno devi conoscerlo, altrimenti rischi di fare la figura che hanno fatto gli opinionisti di questa edizione. Non sapevano proprio nulla”. Quindi, sono stati accusati di essere stati poco preparati e non erano in grado di conoscere a fondo le vite e i caratteri dei protagonisti in Honduras.





A parlare è stato l’attore comico Nino Formicola a ‘Casa Chi’. E ha poi aggiunto che non voleva vincesse Awed: “Chi volevo come vincitore dell’Isola dei Famosi? Roberto Ciufoli o Valentina Persia, che ho avuto modo di conoscere molto bene. Inoltre, sono anche stato un grande sostenitore di Beppe Braida, ma purtroppo è uscito subito”. Ricordiamo che Braida fu costretto ad abbandonare il reality a causa del contagio da coronavirus da parte dei suoi genitori, avvenuto nel nostro Paese.

Il vincitore Awed ha invece rivelato nelle scorse ore: “Devo ancora razionalizzare. Tornare alla vita di tutti i giorni è un trauma”. Parole molto dure che denotano una situazione non semplice. Lo stesso influencer, però, si è premurato di far sapere ai suoi follower che si sta impegnando per tornare al più presto al meglio della sua forma. Per tutti non è stato affatto facile ritornare alla vita di tutti i giorni, dopo la difficile esperienza.