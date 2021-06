Nelle ultime ore Massimiliano Rosolino ha voluto salutare tutti i naufraghi che hanno partecipato all’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi: ad aggiudicarsi il reality è stato Awed, lo youtuber napoletano che in finale ha battuto al televoto Valentina Persia. In terza posizione si è classificato Andrea Cerioli, battuto al televoto proprio da Awed. Simone Paciello (il vero nome dello youtuber) è stato tra i primi concorrenti sbarcati in Honduras: si porta a casa un montepremi di 100mila euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza.

Rosolino ha affidato ad un post di Instagram il suo pensiero: “Missione compiuta! Grazie veramente per l’affetto che mi avete dimostrato. Mi mancherà la diretta e mi mancheranno i miei naufraghi! Ci vediamo in Italia. Magari per il prossimo tuffo!! Nel frattempo NON MOLLATE MAI”. E poco prima aveva scritto sempre sui social: “Vorrei dire che 3 mesi sono volati ma non è così. Un mondo diverso fatto di dirette, day time e VoiceOver. Eppure mi ricorda la mia gestione sportiva. Le prove sono gli allenamenti e la diretta la gara. C’è un direttore tecnico e anche l’allenatore in veste di autore. Percorso emozionante e ricco di tensioni ma anche di tante gioie. Gustatevi ogni secondo perché faranno parte delle vostre ore più belle! Un grosso in bocca al lupo ai nostri “naufraghi “ e preparatevi alla finale! 3….2…1…VIA!!!”.

Molti dei naufraghi hanno commentato le parole di Massimiliano Rosolino. Francesca Lodo ha scritto: “Grazie di tutto Massy. Ps.: come spieghi tu, nessuno mai”. Le ha fatto eco Daniela Martani: “Grande Massi ci siamo affezionati tanto a te”. Quindi è stata la volta di Angela Melillo che ha svelato un retroscena sull’inviato dell’Isola dei Famosi: ha lodato la sua immensa professionalità perché ha confessato che in ogni puntata è stato bersagliato da domande da parte dei naufraghi ed è riuscito a stare il silenzio, come previsto dal contratto.





“Ti facevamo mille domande ogni volta, ma non hai mai detto nulla…Ti sei limitato ad accompagnarci con i tuoi mille sorrisi…Grazie di tutto…”. Poi Angela Melillo ha fatto i complimenti a Massimiliano Rosolino che con i fatti ha dimostrato il suo valore sia come persona che come inviato de L’Isola dei Famosi: “Sei un grande professionista e una bellissima persona…”.

Angela Melillo ha anche spiegato come ha fatto Awed a portare a casa la vittoria in un’intervista a SuperguidaTv: “Awed rappresenta l’avanguardia considerando il suo approccio ai social. Con Awed ho sempre avuto confidenza tanto che in molte occasioni lui si è aperto con me pensando di essere un ragazzo non vincente. Io invece gli ho sempre detto che non doveva assomigliare a nessuno ma che doveva essere sé stesso. La vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip e di Awed all’Isola dei Famosi è la dimostrazione che se i giovani credono nei sogni e si rimboccano le maniche possono conquistare traguardi importanti”.