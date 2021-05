“Mi dispiace, dovete tornare a casa”. Isola dei famosi, doppia eliminazione. Gelo in studio: “Ora cambia tutto”

Un’altra grande puntata dell’Isola dei Famosi 2021, in onda lunedì 24 maggio 2021. La puntata è iniziata con delle discussioni. Ilary Blasi ha salutato i naufraghi e poi ha chiesto loro di confrontarsi sulle ultime liti, che hanno visto protagonista Fariba Tehrani. Ed è stata proprio quest’ultima a perdere il televoto di questa settimana con il 54%, in cui si è scontrata con Miryea Stabile (46%). La Tehrani ha dato il bacio di giuda a Valentina Persia. Fariba è stata l’eliminata di questa puntata dell’Isola dei Famosi e non ha avuto l’opportunità di proseguire l’esperienza su Cayo Paloma.

Poco dopo le nomination: Matteo Diamante e Isolde Kostner sono stati i più nominati. E ancora, la Blasi ha fatto sapere, nel corso della serata, che non sarebbero stati gli unici ad andare al televoto flash. Una nuova prova ha permesso a un solo naufrago di salvarsi, i restanti quattro concorrenti hanno affiancato i due nominati. A vincere questa sfida dell’Isola dei Famosi è stato Awed. Pertanto, al televoto flash sono finiti Matteo, Isolde, Ignazio, Valentina, Miryea e Angela.





La seconda eliminata della ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è Angela. Quest’ultima ha dato il bacio di giuda a Miryea. Ad Angela è stato proposto di continuare la sua esperienza a Cayo Paloma, dove si trovano attualmente Beatrice e Roberto.

La Melillo, però, non ha accettato, decidendo di tornare dai suoi affetti. Angela non ha trattenuto le lacrime e ha scelto di mettere i suoi cari al primo posto, abbandonando così l’Isola dei Famosi . Ignazio Moser, invogliato da Cecilia Rodriguez, si è rasato i capelli e ha tagliato la barba. Ha poi avuto modo anche lui di guardarsi allo specchio, tutto per un piatto di pasta.

Sono andate avanti le varie sfide tra i concorrenti. Per eleggere il secondo finalista, si sono sfidati al televoto flash Ignazio, Isolde e Matteo. Il pubblico ha eletto Moser come secondo finalista con il 66% dei voti (Kostner 23%, Diamante 11%). Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Isolde e Matteo. Una puntata a dir poco pregna di avvenimenti.

