Incredibili accuse a Guendalina Tavassi a ‘L’Isola dei Famosi’. Molti concorrenti, ma uno soprattutto in particolare, ha messo nel mirino la sorella di Edoardo, e ha rivelato dei dettagli davvero sconcertanti. Ovviamente lei non sarà disposta ad accettare tutto questo, ma siamo in presenza di rivelazioni veramente pazzesche. Tutto è nato in seguito alla prova ricompensa, infatti la naufraga avrebbe avuto un atteggiamento non consentito dal regolamento. E ora stanno piovendo critiche.

Ma nonostante Guendalina Tavassi abbia tentato di farsi perdonare, Clemente Russo ha esclamato: “i hai comprato la pace con il cocco di prima, non lo fare mai più. Noi ti abbiamo offerto sempre tutto anche il riso e il caffè. Guenda sai che c’è di nuovo? Aperte le danze, volevo fare la pace e ora basta. Adesso giochiamo vai, pigliati o cocc o pesc pijiat tutt. Ci stiamo facendo manovrare da due di questi qua! Cosa intendo? Volevo dire due fratelli, tu ed Edoardo”. Vediamo cosa è emerso ora.





Isola dei Famosi, pesante accusa a Guendalina Tavassi

Mentre i concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’ stavano parlando tra di loro, è stato riferito qualcosa di clamoroso sul conto di Guendalina Tavassi. La donna non solo si sarebbe comportata in modo inadeguato, mangiando più cibo di quanto previsto, ma avrebbe fatto anche dell’altro. A svelare l’arcano è stato il compagno di avventura Roger Balduini, che ha voluto condividere la sua ‘scioccante’ scoperta con il resto dei naufraghi. E poi lei è stata costretta a confermare, ma a fare anche delle dovute precisazioni.

Roger ha quindi affermato su Guendalina Tavassi: “Si è messa la pizzetta nel cu***. Ha preso un pezzo e ha dato un morso, l’ho vista”. E poi è intervenuta anche Estefania: “A un certo punto, mi giro e vedo che sopra al tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi, ho detto: ‘Perché fate così?’. Pensavo che lei stesse mangiando la mozzarella”. E Clemente Russo: “Per fare queste cose ci vuole fantasia”. Alla fine, come spiegato dal sito ‘Leggo’, ha parlato la stessa Guendalina che ha rivelato cosa è successo.

Infine, Guendalina Tavassi ha affermato: “Sì, è vero ciò che avete detto. Ma l’ho fatto perché avevo paura di non riuscire a mangiare quanto necessario e quindi ho tirato i morsi e ho nascosto lì la pizzetta”. Sicuramente nella prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ Ilary Blasi chiederà ulteriori delucidazioni e vedremo se riuscirà ad esserci una convivenza pacifica.

