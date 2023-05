Isola dei Famosi 2023, comunicazione per i naufraghi nelle ultime ore. O meglio, una proposta da parte dello Spirito dell’Isola. È Marco Mazzoli a leggere il messaggio ai suoi compagni d’avventura. Ma bisogna fare un doveroso passo indietro per chi non ha seguito dall’inizio questa edizione del reality. In Honduras Cristina Scuccia e i Jalisse, Alessandra e Fabio, hanno più volte detto di voler scrivere e poi cantare una canzone insieme. I tre sono accomunati dalla passione per la musica ma certamente hanno bisogno di carta e penna per farlo.

E altrettanto ovviamente sull’Isola dei Famosi non esistono questi strumenti. Non sono a disposizione dei naufraghi come tanti altri oggetti che diamo per scontati nella nostra quotidianità. Da qui al proposta della produzione dell’Isola dei Famosi 2023: lo spirito dell’isola è disposto a concedere ai naufraghi la possibilità di avere questi aiuti necessari a scrivere la canzone, ma a una condizione.

Leggi anche: “Squalifica immediata”. Isola dei Famosi 2023, per il pubblico Paolo e Marco hanno esagerato





Isola dei Famosi 2023, i naufraghi dicono ‘no’

La condizione che Marco Mazzoli legge agli altri naufraghi è pesantissima: rinunciare a una razione di riso a testa che finirà sull’isola di Sant’Elena, dove si trovano attualmente Christopher Leoni e Gianmaria Sainato, in cambio degli strumenti adatti per dare sfogo alla creatività.

Questa la proposta fatta a entrambe le tribù, come visto nel daytime di mercoledì 17 maggio. Proposta inaccettabile, visto che il cibo è sempre più scarso e questo porta a scontri continui e nervosismo tra i concorrenti. Ma tornando al messaggio della produzione, la maggior parte dei naufraghi vota ‘no’. Persino Cristina e Alessandra, che vorrebbero scrivere quella canzone.

Lo Spirito dell'#Isola ha una richiesta molto particolare! pic.twitter.com/tR6NROvERD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

I naufraghi hanno deciso di mantenere la propria porzione di riso e Cristina lancia una frecciatina ad Helena! #Isola pic.twitter.com/h5HKx825ig — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

“Per scrivere ci vuole ispirazione e con un buco nello stomaco non riuscirei”, dice l’ex suora che fa così tirare un sospiro di sollievo agli altri naufraghi che si sono detti contrari. Tra chi vota sì alla proposta dello spirito dell’isola c’è Helena Prestes, che rilancia: “Io donerei per la musica, perché è il livello più alto d’arte, ma dovete farmi cantare una parte”. Ma i Jalisse e Cristina Scuccia non sembrano affatto propensi a renderla partecipe del loro progetto. Anzi, per alcuni questa sarebbe l’ennesima sua dimostrazione di volersi mettere in mostra, anche in vista della nomination.