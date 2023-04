“Che figuraccia”. Isola dei Famosi 2023, l’annuncio sul reality è terribile. La gaffe è clamorosa

Isola dei Famosi 2023, pronti a partire… con gaffe. Lunedì 17 aprile il programma condotto anche per questa edizione da Ilary Blasi prende il via. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto quali saranno i concorrenti, anche se c’è stato qualche intoppo dell’ultima ora. Ad esempio Gianmarco Onestini, che era stato dato per ufficializzato, non ha trovato un accordo con gli autori dello show e alla fine non se ne è fatto più nulla.

Concorrente che va, concorrente che viene o che potrebbe venire. Proprio recentemente si è saputo che in Honduras il pubblico potrebbe vedere sbarcare una cantante figlia d’arte, ovvero Jasmine Carrisi. Lei, al settimanale NuovoTv, ha dichiarato: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca”. Ora sono stati ufficializzati gli opinionisti. Andiamo a scoprire chi sono.

Isola dei Famosi 2023, ufficializzati gli opinionisti ma qualcosa va storto

L’anno scorso Ilary Blasi fu affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quest’anno, però, Savino è impegnato con “100% Italia” che va in onda su Tv8. Al suo posto ci sarà Enrico Papi che in tanti si chiedono come si comporterà. Non certo per la sua esperienza, visto che non si tratta certo di uno alle prime armi, anzi. Però il ruolo è inedito e dunque, chissà…

Da un lato l’ex parlamentare Vladimir Luxuria che ha convinto un po’ tutti con i suoi interventi ficcanti e puntuali. Dall’altro c’è chi attende di capire che contributo potrà dare Enrico Papi. L’account Instagram ufficiale dell’Isola dei Famosi ha postato: “Ci accompagneranno per tutto il nostro cammino: lei con i suoi abiti sgargianti ✨ e lui con la sua… MOOSEECAA 🎵🎵🤩”. Ma c’è stato un errore e nelle story accanto ai nomi degli opinionisti è apparsa la scritta “Concorrenti ufficiali”. Il che ha ovviamente generato un po’ di confusione.

Il social manager dell’account ha subito corretto, ma ormai la frittata era fatta. In ogni caso, alla presentazione degli opinionisti, tra i commenti degli utenti spicca chi si sente orfano di Savino: “IO ADORAVO SAVINO, ERA TROPPO IRONICO”. Poi arriva chi non ha una grande simpatia per Enrico Papi: “Io Papi non lo affronto, non ce la faccio proprio 😡”. Ma c’è pure chi, come GossippandoSulTrash, fa sapere: “Finalmente qualcuno di interessante!”. E voi, come la pensate?

