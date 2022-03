All’Isola dei Famosi 2022 c’è anche Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen e Cecilia è sbarcato in Honduras per la seconda volta e già accoppiato. È infatti in gara con suo padre Gustavo ma stando a quanto visto nella terza diretta del reality, quella andata in onda lunedì 28 marzo, sta pensando spesso di abbandonare il gioco per tornare a casa.

Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, infatti, ha avuto uno sfogo. Precisamente durante le nomination. “Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro”, ha detto il fratello di Belen Rodriguez in palapa. Poco dopo ha lanciato un’accusa, non troppo velata agli autori: “Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa”.





Isola dei Famosi 2022, il gesto hot di Jeremias Rodriguez

“Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality – ha proseguito Jeremias Rodriguez – Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”. Pronta la risposta della conduttrice de L’Isola dei Famosi 2022, che ha ribadito come tutto quello che succede nel reality venga mandato in onda.

Chissà se riuscirà a resistere. Sarebbe un peccato se lasciasse, anche perché come ha dimostrato anche nella terza diretta Jeremias Rodriguez è tra i naufraghi più bravi nelle prove di forza, quelle che servono per accaparrarsi ricompense e oggetti indispensabili per la vita sull’Isola dei Famosi 2022. E lui con l’aiuto della squadra è riuscito a portare a casa la vittoria di diversi oggetti, tra cui maschera per le immersioni e machete.

Ma in quel momento, quando erano tutti legati con un elastico, agli utenti più attenti non è sfuggito un gesto hot (qui il video). È stato inquadrato mentre era intento sistemarsi i pantaloncini e quindi le parti intime in diretta. In quel preciso momento, però, in studio erano tutti concentrati a guardare Alvin ma come sempre in questi casi i telespettatori hanno avuto una gran prontezza a immortalare la scena.

