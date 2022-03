Isola dei Famosi 2022, il debutto tra poco meno di due settimane. Conto alla rovescia iniziato per i fan più affezionati del programma, che dovranno aspettare appena 12 giorni per lo start su Canale 5. Dalle ultime indiscrezioni sarebbero state confermate le presenze di 22 concorrenti, di cui 12 in coppia. E tra i nomi dei Vip, anche 5 grandi ritorni.

Come è noto, il cast dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, che vedrà alla guida del timone la radiosa Ilary Blasi, contempla sia nomi Vip che no. Tra le conferme, spicca decisamente la partecipazione di Lory Del Santo, ma anche de I Cugini di Campagna, Cicciolina e Nicolas Vaporidis, per poi passare ai campioni del mondo dello sport come Marco Melandri e Clemente Russo.

Un cast che fin dalle prime battute appare decisamente ricco. Si aggiungo alla lista Jovana Djordjevic, moglie dell’omonimo calciatore di serie A, Blind direttamente dal palcoscenico di X Factor e i modelli Estefania Bernal e Roger Balduino. Ma non finisce qui. Oltre al grande ritorno di Lory del Santo, c’è anche quello di Antonio Zequila, concorrente della terza edizione, di Guendalina Tavassi della nona edizione, di Carmen Di Pietro dalla seconda edizione e Jeremias Rodriguez della quattordicesima edizione.





E sempre in merito ad alcune indiscrezioni sul reality , di recente hanno fatto velocemente il giro del web alcune voci sul “kit di sopravvivenza” di cui ogni naufrago verrà fornito. A rivelare il contenuto del kit, l’esperta di gossip Deianira Marzano nelle storie su Instagram dove non avrebbe teuto per sè alcuni retroscena.

“Ragazzi vi do uno scoop fresco fresco sull’Isola dei Famosi: mi è stato detto da chi è lì che nel kit di sopravvivenza ci sono i preservativi!”. Insomma i presupposti per un’edizione stimolante sembrano non mancare. Non resta che segnare la data X sul calendario.