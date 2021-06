Ubaldo Lanzo è tornato in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2021 per motivi di salute. “Una notizia inaspettata coglie di sorpresa Arrivisti e Primitivi – il comunicato della produzione sul ritiro del cromatologo – Ubaldo deve lasciare la Playa per accertamenti medici, con applausi e cori da stadio degli altri naufraghi che accompagnano la sua partenza in barca e citano ‘Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo’”.

Il televoto che lo vedeva coinvolto quella settimana è stato dunque annullato, poi è arrivata la sua prima foto social condivisa dall’inviato del reality Massimiliano Rosolino che in un post ne ha celebrato il coraggio e la resistenza dimostrata in Honduras: “Ha il colore di chi si è divertito e non si è risparmiato. Che dite, lo chiamiamo Ubaldo questo colore?”, ha scritto riferendosi alla passione per i colori manifestata dal naufrago.

Ubaldo Lanzo dopo l’Isola dei Famosi 2021 racconta i retroscena

Ora che il famoso cromatologo è tornato, è stato intervistato a Casa Chi dove ha parlato anche del rapporto con Massimiliano Rosolino, oltre a rivelare un retroscena sui cameraman del reality. “Cosa penso? A me piace lui – ha detto Ubaldo Lanzo a proposito dell’inviato – Ora sua moglie mi picchia. Con Rosolino tutto è nato quando sono rientrato sull’altra isola a fare i giochi. Lui in una prova mi ha bloccato sulla rete e il mio istinto di sopravvivenza mi ha fatto partire la brocca. Però c’è un gran rispetto e ci chiamiamo Sandra e Raimondo. Gli voglio un gran bene”.







“Lui ha la testa da sportivo e io l’ho mandato a quel paese in due secondi – ha proseguito Ubaldo Lanzo – Mi voleva insegnare a essere più calmo e io pure gli ho insegnato tante belle paroline. Mi manca tanto e dell’Isola mi mancano soprattutto i tecnici, le maestranze. Sono state persone stupende, non potevano parlare. Però se stavi male ti davano un conforto, anche solo con lo sguardo, perché davvero non parlavano mai con i concorrenti”.

Infine il suo pensiero sul vincitore di questa edizione: “Chi vince l’Isola? Posso dire che è difficile fare un nome. Vorrei vincesse Ignazio, anche se è entrato dopo. Pure Valentina meriterebbe. Ma il gesto di Moser, chapeau. La Persia, pure tifo per lei. Anche Andrea però, di notte abbiamo vissuto bei momenti quando guardavamo il fuoco. Con loro tre momenti davvero belli. Su tutti loro però dico Ignazio”.