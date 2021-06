“Sono ridotto così”. Quanto pesa Awed dopo l’Isola dei Famosi. La verità dopo la vittoria

Awed è il vincitore dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Ha battuto al televoto nella finalissima Valentina Persia, altra grande protagonista del reality. In terza posizione si è classificato Andrea Cerioli, battuto al televoto proprio da Awed. Simone Paciello (il vero nome dello youtuber) è stato tra i primi concorrenti sbarcati in Honduras: si porta a casa un montepremi di 100mila euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza. Awed è molto attivo nel mondo dei social: si è fatto conoscere attraverso i suoi video originali e divertenti.

A oggi conta quasi due milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 1,5 milioni di follower su Instagram. Prima di condurre insieme ad Annie Mazzola la prima edizione di Gf Vip Party su Mediaset Play, Awed ha partecipato insieme ad altri youtuber alla prima e alla seconda stagione di Social Face e ha avuto una parte nel film di Massimo Boldi Natale al Sud. Appena ha potuto riprendere confidenza con i suoi account social, Awed ha immediatamente ripreso a dialogare con i suoi fan.

Ha scattato una foto con il trofeo che gli hanno consegnato e ha postato le sue prime parole scrivendo anche quanto pesa dopo l’Isola dei Famosi. Sono rimasti i capelli lunghi e la barba incolta, ma per la prima volta dopo tanto tempo ha potuto gustare un pasto completo seduto comodamente a tavola dopo tanto tempo. Dopo la puntata i finalisti hanno fatto una grande festa a cui ha partecipato anche Daniele, il fratello di Awed volato in Honduras per fargli una sorpresa.





Allo youtuber è anche stata regalata una porzione di parmigiana, di cui va ghiotto, ma ne ha mangiata la metà perché era troppo forte l’emozione di rivedere il fratello. Awed ha scritto un messaggio dopo l’Isola 2021 ai suoi fan, ringraziandoli per il risultato raggiunto. “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.

Nella foto postata Awed non indossa vestiti e mostra tutti i segni del dimagrimento. Da quando è partito ha perso 20 chili (ne pesava 75). Oltre a questo messaggio, Awed ha registrato anche dei video pubblicati tra le stories. Ha chiesto un po’ di tempo ai fan prima di tornare attivo sui social: ha detto di essere ancora scosso per tutto ciò che è successo: “Datemi del tempo per capire e per leggere tutto”, ha detto.