E si torna a parlare di Isobel Kinnear. Notizia bomba sulla ballerina di Amici di Maria De Filippi che è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione, anche se non ha vinto. Amatissima dal pubblico ma anche dai prof, da quando è uscita dalla scuola più famosa della tv è stata spesso protagonista del gossip con un altro ex allievo. Poi, finalmente, lei e Cricca sono usciti allo scoperto e annunciato, per la gioia di tutti i loro fan, il ritorno di fiamma.

Erano stati insieme per poco tempo quando erano entrambi ad Amici. E sembravano essersi allontanati definitivamente appena finito il talent ma invece, poche settimane dopo la finale, gli indizi sui social facevano pensare il contrario. Sono anche stati paparazzati mano nella mano per le strade di Roma fino a quando, a inizio agosto scorso, Isobel e Cricca hanno ufficializzato il ritorno di fiamma su Instagram.

Isobel dopo Amici, la notizia bomba: “Se l’è lasciata sfuggire”

In occasione del 20esimo compleanno del cantante, lui e Isobel hanno pubblicato delle immagini insieme inequivocabili. La notizia tanto attesa è arrivata a sorpresa su Instagram e la Storia che non lascia spazio all’immaginazione è la foto insieme e la scritta “I love you” condivisa da Cricca.

Ma la notizia delle ultime ore riguarda il lavoro e se la sarebbe fatta sfuggire proprio la bella Isobel. Così sostengono la pagina Amici News e il sito SuperGuida Tv: durante una sua esibizione e incontro con i fan in Romagna, la ballerina avrebbe spifferato che presto sarà nel corpo di ballo di Amici 23. Dunque come professionista.

“A quanto apprendiamo la nuova professionista potrebbe essere proprio Isobel Kinnear – si legge sul portale – Pare che durante una esibizione e un incontro con i fan in Romagna, tra Faenza e Rimini, si sia lasciata scappare che la rivedremo nel talent di Maria De Filippi in qualità di professionista. Non abbiamo ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale, ma anche ai nostri microfoni Isobel aveva assicurato che l’avremmo vista presto in tv”.