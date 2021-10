La polemica infiamma lo studio di Uomini e Donne. Anche nella puntata di oggi, martedì 19 ottobre, Armando Incarnato si è scagliato contro Isabella Ricci. Il motivo è sempre lo stesso, la fanpage nata su Instagram a favore della dama del Trono Over. Isabella ha spiegato che non gestisce lei la pagina e che non ha obiettivi economici con i social. In tanti però stanno sostenendo che la dama nasconde qualcosa. Insomma mentre prima Isabella aveva il pieno appoggio dei telespettatori, adesso c’è qualche crepa.

Armando sostiene che Isabella non sia la persona che vuole far credere. Per il cavaliere napoletano l’intento della dama sarebbe proprio quello di sponsorizzarsi e fare guadagni sui social, non certo quello di trovare l’amore. Rivolta alla dama c’è anche l’accusa di mettere in cattiva luce le altre partecipanti al programma. In ogni caso Incarnato è sicuro, dietro la fanpage c’è proprio Isabella Ricci. E mostra anche le prove.

A quanto pare la pagina incriminata pubblicherebbe dei video dell’azienda di Isabella Ricci. Dunque, sostiene Armando Incarnato, deve esserci per forza la dama dietro la pagina Instagram, altrimenti quei video non si spiegherebbero. Non solo, anche Marika dà una conferma dell’ipotesi, dicendo che ha sentito Isabella parlare con chi gestisce la pagina. Inoltre pare proprio che ci sia uno staff che curerebbe l’account. Insomma Isabella sembra con le spalle al muro.





Anche Gianni Sperti la pensa come Armando Incarnato e aggiunge: “È stata la presentazione tua: non ho il profilo social, non sono come le altre. Chi si è sentito giudicato da questo ora te l’ha detto”. Come dire, Isabella Ricci è accusata di essere stata ipocrita nel giudicare chi fa business coi social e poi fare lo stesso. Anche con Ida Platano ci sono scintille: “Preferisco non rispondere, non è fare dialogo questo – le parole di Ida – Per quanto ti abbia osannata, questo non è bello”.

“Ti giri verso Maria – continua Ida – e dici ‘per me possiamo chiudere qui’. La regia non la gestisci tu. Se gli argomenti della trasmissione non ti piacciono, non sei obbligata a starci. Stiamo parlando di Instagram perché lei ha criticato gli altri prima. Ora dobbiamo restare in silenzio ad ascoltarla?”. Fatto sta che dopo questo attacco Isabella Ricci non si è presentata in studio nelle due puntate successive. Intanto Maria De Filippi ha commentato: “Non c’è niente di male. Diventa però spiacevole quando ci si insulta. Noi non andiamo a leggere tutti i vostri like”.