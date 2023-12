Icona sexy degli anni Novanta, oggi ‘irriconoscibile’ sul palco degli Fashion Awards 2023 – organizzati dalla British Fashion Council (BFC) e presentati quest’anno per la prima volta dal marchio danese di gioielli Pandora – senza un filo di trucco e con un outfit a dir poco casto. Insomma, niente a che vedere con lo stile a cui aveva abituato fino a poco tempo fa, ma soprattutto negli anni Novanta e inizi Duemila, quando make up e vestiti sexy erano all’ordine del giorno.

Un cambio di rotta apprezzato anche da molte colleghe, come Jamie Lee Curtis, che in occasione della Parigi Fashion week l’ha celebrata sul suo profilo Instagram: “La Rivoluzione Della Bellezza Naturale è Ufficialmente Iniziata! Nel bel mezzo della settimana della moda con così tante pressioni e posture, e così via, questa donna si è presentata e ha reclamato il suo posto al tavolo senza niente sul viso. Sono così colpita e sconcertata da questo atto di coraggio e ribellione”.

Pamela Anderson irriconoscibile senza trucco e nuovo look agli Fashion Awards 2023

Negli anni Novanta, Pamela Anderson ha fatto dei make-up costruiti ed esagerati e dei look molto sexy il suo punto di forza, ma a 57 anni ha deciso di cambiare rotta e presentarsi alle occasioni ufficiali con un nuovo look e rigorosamente senza trucco. La decisione è stata più di una semplice scelta estetica. A Elle, l’attrice e modella ha spiegato che ha abbandonato il suo caratteristico look in tributo ad Alexis Vogel, la sua truccatrice morta di cancro al seno nel 2019.

“Era la migliore”, aveva detto Pamela Anderson della sua amica Vogel, “e da allora ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi“. “Ho notato che c’erano tutte queste persone che si truccavano alla grande, ed è proprio da me andare controcorrente e fare l’opposto di quello che fanno tutti. Penso che tutti iniziamo a sembrare un po’ strani quando invecchiamo”, ha detto Pamela Anderson a Elle. “E io rido di me stessa quando mi guardo allo specchio. Mi dico: ‘Wow, questo è davvero… cosa mi sta succedendo?’ È un viaggio”.

Il nuovo look è stato molto apprezzato anche dai fan dell’attrice. Ai Fashion Awards, Pamela Anderson è salita sul palco in pantaloni maschili e un semplice top bianco, senza un velo di trucco. Irriconoscibile e lontana ormai da quella che era anni fa, l’attrice ha ricevuto tantissimi consensi anche sui social. “In un mondo pieno di Kardassiani, sii una Pamela!”, “Possiamo normalizzarlo, PER FAVORE!!! Che bellezza”, “Metti mi piace se sei un ragazzo e sostieni questo. Normalizziamo le donne mostrando il loro vero volto”, scrive un ragazzo in uno dei post di Pamela Anderson in cui si mostra senza make-up.