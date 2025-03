L’ex gieffina si candida per l’Isola dei Famosi. Si è parlato molto della nuova edizione del reality in cui una ventina di naufraghi devono affrontare dure prove psicologiche e fisiche. Si sapeva che la conduttrice sarebbe cambiata, via Vladimir Luxuria, chi al suo posto? Recentemente è spuntato fuori il nome di Veronica Gentili: alla giornalista la guida del programma, mentre Simona Ventura farebbe l’opinionista.

Naturalmente una volta risolto l’enigma della conduzione va realizzato il cast e qui pare che ci siano delle difficoltà. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato: “Una coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta all’Isola dei Famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti. Immagino il loro ex fandom”. Ma poi Amedeo Venza ha fatto sapere: “Mirko dice no all’Isola dei Famosi. Sogno infranto per le fan“.

L’ex gieffina pronta a sbarcare in Honduras? Cosa si è scoperto

In ogni caso lo scambio di concorrenti da un reality all’altro è cosa nota e adesso è un’altra ex gieffina a candidarsi per un posto all’Isola dei Famosi. Parliamo dell’attrice Nicole Murgia che in queste ore ha condiviso sui social diversi post in cui gli utenti suggeriscono l’idea di una sua partecipazione al reality che inizierà probabilmente subito dopo il nuovo programma di Ilary Blasi “The Couple“.

Naturalmente non c’è ancora nulla di certo, ma visto che il cast dell’Isola è tutto da formare anche Nicole Murgia avrà le sue chance di entrarvi. Intanto si parla anche di altri possibili naufraghi. Delia Duran, altra ex gieffina, avrebbe sostenuto i provini. Inoltre circolano altri nomi stuzzicanti…

Gabriele Parpiglia ha parlato dell’ex tennista Camilla Giorgi, della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli e della ciclista Letizia Paternoster. Chissà se anche loro sbarcheranno in Honduras. Nel frattempo da Mediaset non arriva alcuna conferma neppure per la conduzione affidata a Veronica Gentili. Ma sicuramente nelle prossime settimane tanti dubbi saranno sciolti.

