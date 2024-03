Eleonora Riso è la vincitrice della tredicesima edizione di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Sul podio insieme a lei, in una finale piena di emozioni, Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), e Antonio Mazzola, 28 anni geometra palermitano che vive a Monaco di Baviera.

Al quarto posto Sara Bellinzona, impiegata di 24 anni di Montalto Pavese in provincia di Pavia, eliminata dopo la Mystery Box e l’Invention Test per i quali è arrivato in cucina lo chef Andreas Caminada, 3 stelle Michelin, 19 punti Gault Millau e, dal 2010, un posto nella classifica World’s 50 Best Restaurants con il suo ristorante Schloss Schauenstein.

“Torna o no?”. Grande Fratello, la scoperta su Maddaloni dopo la sua uscita improvvisa





MasterChef, Eleonora e Niccolò sono fidanzati?

Nel corso della finalissima di MasterChef Italia, Eleonora ha presentato un menù chiamato “Ichigo Ichie – Quant’è bello leggere tra le righe”: “Qualche anno fa ho letto un libricino che descriveva in modo semplice e comprensibile a noi occidentali il concetto giapponese di “ichigo ichie”. Sintetizzando, stiamo parlando di un momento presente che va vissuto appieno, perché la vita è un susseguirsi di avvenimenti ognuno dei quali è unico e irripetibile: l’invito è quello di non rimandare, provando a fare cose mai fatte prima, cambiando le cose se non ci sentiamo bene, rincorrendo i momenti speciali e respirando”.

Pubblico strafelice per la vittoria di Eleonora. La concorrente era amatissima da casa e dopo aver centrato il podio in tanti si sono fatti una domanda: “Tra Eleonora e Niccolò, anche lui volto di questa edizione del talent di cucina, stano insieme?”. “All’inizio pensavo fosse una pazza, poi l’ho conosciuta meglio ed effettivamente è una pazza. In senso positivo”, aveva spiegato a Fanpage Niccolò parlando di Eleonora.

Tanti aspettano la conferma della loro relazione e in queste ore è stata proprio Eleonora a spiegare cosa c’è davvero tra lei e il medico livornese. Oggi, nel dopo-vittoria, Eleonora rotto il silenzio e ha spiegato: “Abbiamo un rapporto fuori dal comune”, ammette con chi le chiede se tra lei e Niccolò ci sia del tenero. “Ma no, non c’è niente da quel punto di vista”.