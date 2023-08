“Oddio, ma sono loro”. Il giornalista del TG1 non li riconosce e li intervista in autostrada, la scena è pazzesca e tutti a ridere (VIDEO)

Ex coppia di Temptation Island intervistata al Tg 1 e non viene riconosciuta. È diventato virale il video in cui gli ex protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia appaiono in un servizio del telegiornale della prima rete della televisione pubblica. Si tratta di una coppia che fino a poco tempo fa era particolarmente popolare al punto che la donna entrò pure nella Casa del Grande Fratello Vip.

La particolarità per cui i due sono diventati ‘famosi’ è che lui chiese a lei di sposarlo e quest’ultima decise di accettare. Vi diamo qualche indizio: hanno partecipato a Temptation Island nel 2020. La donna ha oggi 29 anni, è originaria di Anzio e del segno dei Pesci. Lui è di Napoli, tifosissimo della squadra partenopea e lavora in un’agenzia immobiliare. Come tante altre coppie hanno avuto alti e bassi, ma l’anno scorso a maggio 2022 sono convolati a nozze. Allora avete capito di chi stiamo parlando?

Leggi anche: “Sono sconvolta”. Carlotta Dell’Isola dopo l’annuncio di crisi col marito Nello. Anche “la famiglia è spaventata”





Chi è e perché l’ex coppia di Temptation Island è stata intervistata

Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino che sono stati intervistati dal TG1 in merito alle file createsi in autostrada dopo il ponte di Ferragosto. Nel video sentiamo Carlotta rispondere: “Arriviamo da Rimini, siamo stati fuori un week end“. La cosa curiosa è che l’intervistato non si è minimamente reso conto di chi fossero i due. Possiamo ipotizzare che non fosse un grande fan di Temptation Island o del GF Vip?

Ma il dettaglio che ha scatenato l’ilarità del pubblico è stato un altro. Durante l’intervista Nello Sorrentino non ha proferito una parola ed è rimasto immobile con un gran sorriso stampato in faccia. E infatti in tanti l’hanno fatto diventare un meme: “ma amo guarda il marito imbambolato, ma per favore, a terra da questo” ha commentato un’utente su X (Twitter). Un altro ha scritto: “Momento più alto della sua carriera a mani basse”.

carlotta dell’isola e nello al TG1 intervistati al casello x piacere pic.twitter.com/R0Z0EVnOKd — 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒚🥀 | alser era (@badterry22) August 20, 2023

Il video è stato condiviso anche da Giuseppe Porro su Instagram con la caption: “Carlotta e Nello “intervistati” dal Tg1 al casello autostradale: il video del servizio”. Tra i commenti leggiamo: “Lui con la faccia “ma veramente non ci state riconoscendo dai” 😂. In tutto questo va registrata la reazione di Carlotta Dell’Isola di fronte alla viralità del video e dei commenti. L’ex Temptation Island e GF Vip ha infatti dichiarato che si sta parlando del nulla…

“Sto ancora tremando”. Paura per il volto di Canale 5, circondata da tre uomini in metro