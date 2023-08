Tragico incidente in Sardegna, nella mattina di oggi 30 agosto sei persone sono rimaste coinvolte in un terribile schianto nel cagliaritano. Ancora da chiarire le cause ma due auto si sarebbero scontrate frontalmente in un tunnel sulla statale 125, l’orientale sarda. Scrive la Nuova Sardegna come: “Tra i feriti, due sarebbero in pericolo di vita: sono marito e moglie sardi. La donna, 43 anni, è stata trasportata alll’ospedale Brotzu in elicottero, l’uomo, 44enne, al Policlinico con un’ambulanza. In ogni caso, tutte le persone coinvolte nel frontale sono state trasportate in codice rosso a Cagliari”.

Tra i feriti ci sarebbero anche un ragazzino di 16 anni trasportato al Brotzu, due fratelli di 18 anni e un altro ragazzo 14enne trasportato al policlinico. Immediatamente soccorsi dal personale del 118, sul posto , la polizia stradale del distaccamento di Muravera, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito.





Cagliari, schianto in galleria sulla statale 125: sei feriti

I carabinieri della compagnia di San Vito, la Guardia di finanza della tenenza di Muravera e il personale dell’Anas. Lo scorso 17 agosto la Sardegna era stata scossa da un altro incidente, stavolta ad Arzachena, quando un bimbo aveva perso la vita. Il bambino, che viaggiava sul sedile posteriore, era stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. I soccorsi, allertati da alcuni automobilisti in transito, ci avevano messo poco ad arrivare. In pochissimi minuti era intervenuto l’elisoccorso del 118 decollato da Olbia, che aveva portato il bambino all’ospedale, ma purtroppo non ce l’aveva fatta. Troppo gravi le ferite sul suo corpicino.

La squadra aveva messo in sicurezza l’autovettura e sta mantenendo le condizioni di sicurezza nell’area di soccorso. Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per molte ore per permettere le operazioni di sgombero e di soccorso della famiglia.