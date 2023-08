Terribile incidente ieri, domenica 27 agosto, sulle strade abruzzesi. Un uomo di 40 anni, Daniel Martino, è morto lungo la statale 80 che collega il capoluogo con il lago di Campotosto, il bacino d’acqua artificiale più grande della regione e meta amata da turisti ed escursionisti. Ancora da capire la dinamica ma, a quanto si apprende Daniel sarebbe caduto dalla sua moto per evitare di investire un animale: un cane o altro animale selvatico. Scivolato sull’asfalto Daniel non ha avuto scampo.

>“Si è sposato”. Fiori di arancio per il più amato e storico alunno di Amici, le nozze in Puglia due settimane fa. Ma solo ora c’è stato l’annuncio (FOTO)

Il 40enne ha allora sbandato, finendo con violenza contro il guardrail. L’impatto è stato fatale: il giovane imprenditore è morto sul colpo. A nulla è valso l’intervento del personale sanitario del 118; sul posto anche l’elicottero dei soccorsi, con i medici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La notizia si è diffusa nel giro di poco.





L’Aquila, incidente stradale: Daniel Martino è morto sul colpo

Daniel Martino era molto conosciuto. Figlio di una famiglia di imprenditori di origini romane, Daniel è a sua volta imprenditore, proprio per esercitare la sua attività si era trasferito nella zona di Caserta, in una società che si occupa della vendita di macchinari per l’agricoltura. Sempre a quanto si apprende i rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell’Aquila, che dovranno far luce sulla dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Venerdì scorso, 25 agosto, un gravissimo incidente si era verificato a Policoro, in Basilicata: per cause ancora da accertare uno scooter ed un’auto si sono scontrati frontalmente. Lo schianto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 agosto, intorno alle 17.30 in via del Lido. A chiamare i soccorsi automobilisti in transito.

La situazione è apparsa immediatamente grave. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri oltre che un’ambulanza del 118 e un’automedica. Purtroppo per uno dei due rimasti coinvolti non c’è stato nulla da fare. Scrive Norba on line: “Mario Passarelli, 56 anni, è morto in un incidente avvenuto in via del Lido. Era alla guida di uno scooter che si è scontrato contro un’auto: nello schianto il motociclista ha avuto la peggio”.