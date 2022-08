“C’è un morto”. Massimiliano Ossini, la notizia durante la diretta: “Purtroppo è successo”

Incidente a Porto Cervo, l’annuncio a UnoMattina Estate. Questa mattina, lunedì 1 agosto, è andata in onda la prima puntata del programma condotto da Maria Soave e Massimiliano Ossini. E purtroppo la cronaca nera l’ha fatta da padrone con la notizia della tragedia avvenuta a Porto Cervo. È stato lo stesso conduttore a spiegare cosa è successo nel fine settimana in Sardegna.

“Una persona è morta e 6 sono rimaste ferite”, questo il terribile bilancio di un incidente che ha visto coinvolto uno yatch che si è schiantato contro gli scogli. Pare che la manovra del comandante sia stata dettata dal tentativo di evitare lo scontro con un’altra imbarcazione. “L’estate – le parole di Massimiliano Ossini – è per noi una stagione di vacanza, ma per la Guardia Costiera è un periodo di grande lavoro”.





L’incidente di Porto Cervo: chi era la vittima

La vittima, l’armatore della barca, è un uomo di 63 anni di nazionalità inglese. Gli uomini della Guardia costiera di Olbia e Porto Cervo lo hanno recuperato ancora cosciente, ma è morto poco dopo i soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e 40 mentre il gruppo stava navigando di fronte alle isole Li Nibani. Lo yacht di 21 metri è semiaffondato ed è stato successivamente recuperato e trainato dai rimorchiatori allo scalo di Porto Cervo. A Ponza, invece, una barca ha preso fuoco, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Successivamente a UnoMattina si è parlato della cosiddetta febbre del Nilo che ha visto aumentare i casi in Veneto: “Sono già una cinquantina i casi registrati in Italia – ha spiegato Massimiliano Ossini – quindici dei quali la settimana scorsa. La regione più colpita è il Veneto. La provincia con il maggior numero di malati è quella di Padova”. “Si tratta di un virus – ha poi aggiunto – che si è originato in Africa, sulle sponde del Nilo. Viene trasmesso dalle zanzare e le alte temperature estive non ci aiutano”.

Poi la tragedia dell’Argentario dove una donna risulta ancora dispersa. Dopo lo scontro tra due imbarcazioni un uomo è morto, alcune persone sono rimaste ferite mentre di Anna Maria Cartoni si son perse le tracce. Per quanto riguarda, infine, le novità sulla scaletta di UnoMattina Estate alle 10 e 20 il programma è stato interrotto per dar spazio allo spin-off di Linea Verde sottotitolato “Da nord a sud” con la conduzione di Angela Rafanelli, Marco Bianchi e Peppone.

