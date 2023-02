Momenti di paura per la cantante e coach di The Voice. Si è mostrata ai fan in foto raccontando poi l’accaduto. In seguito a un incidente domestico, la cantante della storica band musicale ha voluto rassicurare tutti, ma gli scatti mostrano chiaramente le conseguenze. Questo il suo racconto.

Incidende domestico per Cristina Scabbia. La cantante dei Lacuna Coil si trovava in cucina e mentre stava cuocendo le pietanze, gli schizzi di olio bollente le hanno ustionato il viso. Le foto mostrano tutto chiaramente ed è stata la cantante in persona ad aggiornare i fan dopo l’accaduto, provando a rassicurarli. Tutto avrebbe potuto avere ripercussioni decisamente più gravi.

Leggi anche: “Aiuto”. GF Vip 7, paura per Oriana: brutto incidente nelle ultime ore. La corsa dal medico





Incidente domestico per Cristina Scabbia. Il racconto dopo il grande spavento preso: “Sono stata fortunata…”

“Mi sono bruciata la faccia cucinando e adesso c’è la mappa dell’Europa sulla mia faccia (Non provate a rifarlo a casa). Grazie per tutti i dolci messaggi che ho ricevuto. Vi amo tutti!”, così Cristina Scabbia ha parlato al seguito di fan sul social attraverso una diretta Instagram. “Mi sono ustionata con dell’olio bollente, stavo friggendo delle patatine e la cosa rende ancora più idiota il fatto che io stia indossando questo pigiama. Vi dico cosa è successo. Stavo cucinando usando una padella piccola per friggere le patatine. Stavo usando un utensile per prenderle e metterle da parte, quando mi è scivolato dalle dite. Ha mossa la pentola che ha creato una sorta di onda, che mi è finita dritta in faccia”.

“Volevo farvi vedere com’è la situazione perché molti di voi si sono preoccupati, grazie per tutti i messaggi. In questo momento sono lucida perché ho messo degli unguenti per mantenere la pelle idratata […] Ed ecco il risultato, sembro la mappa dell’Europa. Ci dovrebbe essere l’Italia da qualche parte, forse da questo lato”, sempre molto attiva sui social, Cristina Scabbia ha dunque reso noto l’incidente avvenuto in casa provando comunque a sdrammatizzare. La cantante ha poi voluto sottolineare che le conseguenze potevano anche essere peggiori. E spiega nel dettaglio il motivo.

“Ho avuto paura”, confessa e ancora: “E’ stato alquanto orribile perché ho avuto molta paura. Non sapevo quanto fosse grave la situazione. Quando ti ustioni l’unica cosa che senti è il bruciore. Ho messo immediatamente la faccia sotto l’acqua fredda, cercando di mandare via l’olio senza sfregare troppo. Poi mi sono messa delle foglie di aloe vera sul viso perché è eccezionale per le ustioni”. Ma poteva andare peggio: “Sono stata fortunata, potevo perdere l’occhio”, ha affermato aggiungendo: “Molti brutti incidenti sono domestici, perché la casa è il posto in cui ci sentiamo più sicuri e quindi abbandoniamo tutte le precauzioni perché ci sentiamo intoccabili. Tutto sommato sto bene, poteva andare molto molto peggio”.