Inferno in autostrada: in un terribile incidente hanno perso la vita due persone. Dieci i feriti e 40 i mezzi coinvolti. Ancora da chiarire la dinamica ma pare che alla base del sinistro ci sia la nebbia. Sul tratto era segnalata nebbia con bassa visibilità e limite di velocità i 50 km/h. Erano da poco passate le 8 del mattino quando, sulla A26 nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia, nel comune di Mirabello Monferrato in direzione Liguria, poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato, si è verificato un maxi tamponamento.



Inizialmente nell’incidente sono stati coinvolti 4 camion. Un tamponamento a catena che poi ha coinvolto 40 auto. A raccontare cosa è successo il direttore del Piccolo di Alessandria Alberto Merello, alla guida di una delle auto rimaste coinvolte. “Un vero e proprio disastro, con una sequenza di almeno 5 o 6 incidenti concatenati”.



E ancora parlando dell’incidente. “Poco dopo le 8.15 si è scatenato l’inferno, tra scarsa visibilità, fondo scivoloso, velocità. – spiega ancora il giornalista – Gli incidenti sono cominciati all’altezza del cantiere tra le due gallerie. Da mesi si susseguono lavori e operazioni che rendono la viabilità non agevole. Si sentiva il rumore degli scontri, delle lamiere che si accartocciavano. Ma con la nebbia non si vedeva niente”.







E ancora urla ovunque e sangue. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi del caso. Almeno quattro chilometri di coda. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Casale Monferrato e il personale sanitario del 118. Chiamati sul luogo dell’incidente anche i tecnici di Autostrade per l’Italia e 5 squadre dei vigili del fuoco che hanno messo a disposizione un elicottero.



Il bilancio dell’incidente è purtroppo provvisorio e potrebbe aumentare col passare delle ore. Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Casale Monferrato Sud si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada ad Alessandria Sud.