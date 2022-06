Incidente a Battiti Live durante la registrazione della puntata della kermesse musicale organizzata da Radio Norba e in onda su Italia Uno. Il video girato durante la puntata della manifestazione condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri registrata sabato 18 giugno, sul Lungomare Imperatore Augusto a Bari, è diventato virale.

L’incidente a Battiti Live ha causato tre persone ferite. Una coppia di fidanzati e una loro amica sono finiti all’ospedale dopo che l’amico di un cantante che si stava esibendo sul palco ha deciso di lanciarsi in mezzo alla folla scatenando il putiferio e provocando delle ferite ai tre amici, costretti a ricorrere a lasciare lo show e a recarsi all’ospedale per curare le ferite.





Incidente a Battiti Live: l’amico di Rhove manda in ospedale 3 persone

Su TikTok la ragazza ha raccontato l’incidente a Battiti Live e di essere stata travolta da un amico di Rhove, il cantante della celebre “Shakerando”, scrivendo la frase “POV: durante Battiti Live un amico di Rhove si butta addosso a te, il tuo ragazzo e la tua amica e per poco non vi uccide”. Contattata dal sito Webboh, la giovane ha spiegato cosa è successo e la decisione di denunciare l’amico del rapper.

Dopo l’incidente a Battiti Live, la ragazza ha rilasciato un’intervista spiegando i fatti: “L’amico di Rhove si è lanciato dal palco, a distanza di circa 4 metri. Ha fatto un volo ed è caduto sopra di noi. Ci siamo fatti male. Io stavo stordita e non capivo più niente e la prima cosa che vedo è l’amico scappare e la telecamera che ci sta riprendendo. Poi mi sono girata e ho visto il mio ragazzo. Qualcuno dello staff si è avvicinato a me e alla mia amica. La sicurezza ci ha fatto uscire senza chiederci come stavamo. Hanno medicato solo il mio ragazzo. L’ho ritrovato fuori, dopo che l’ho chiamato”.

Ho visto solo adesso quello che ha combinato Rhove sul palco 💀💀

Al prossimo Battiti Live, forse.. — AMA (@Ama5678_) June 18, 2022

Dopo l’incidente a Battiti Live la ragazza ha raccontato di essere andata in ospedale insieme ai due amici: ” Io e la mia amica abbiamo una contrattura e contusione, lei al collo e io alla spalla e al polso. Il mio fidanzato ha un occhio gonfio e un taglio sotto lo zigomo. Rhove e il suo amico non ci hanno contattato. Adesso lo denunciamo: spero non capiti più una cosa del genere. Avrebbe potuto mettere in pericolo non solo noi, ma anche se stesso e anche il pubblico, creando un’onda d’urto e creando il panico. Ci spiace che nessuno, nemmeno Radio Norba e Battiti Live ci abbiano chiesto scusa”.

“Il momento è arrivato”. Elisabetta Gregoraci, dopo mesi di silenzio c’è l’annuncio