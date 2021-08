La popolarissima serie televisiva non ha pace. Ancora una volta le riprese sono state costrette a fermarsi per un evento inaspettato. Prima è stata la pandemia da coronavirus a far rinviare tutto, ora invece è scoppiato improvvisamente un incendio che ha gettato tutti nella paura. Il rogo ha colpito la sede di produzione della serie e il set è andato completamente distrutto. Solo per pura fortuna gli attori e tutti coloro che erano al lavoro non hanno riportato ferite e si è dunque evitata una tragedia.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono subito messi al lavoro per domare le fiamme. E ci sono riusciti dopo un durissimo impegno. Non ci sono state conseguenze fisiche nemmeno per i pompieri e gli altri operatori del soccorso, giunti per precauzione sul posto. A causa di questo inconveniente, non è da escludere che si possa posticipare ancora una volta l’uscita della nuova stagione. E i telespettatori sono seriamente preoccupati, anche se pure sollevati perché nessuno si è fatto male.

Ad andare a fuoco sono stati gli studi di proprietà di Netflix e il portavoce dell’Albuquerque Fire Department, visto che l’incendio è divampato proprio nel New Mexico, Tom Ruiz, ha fatto sapere: “Al loro arrivo tutte le unità hanno trovato un piccolo set cinematografico completamente avvolto dalle fiamme e dal fumo. Tutte le unità hanno lavorato diligentemente per estinguere l’incendio e portare velocemente la situazione sotto controllo. Non ci sono stati vigili del fuoco o civili feriti durante quanto successo”.





Ad aver preso fuoco è stato il set dove si stavano girando le scene della quarta stagione della serie Netflix, ‘Stranger Things’. A proposito di ‘Stranger Things’, sembrava ormai imminente la comunicazione ufficiale della data di uscita della stessa, ma purtroppo ancora non è stato ufficializzato nulla. E questo imprevisto potrebbe allungare ancora di più i tempi. Pare proprio che la sfortuna non voglia abbandonare i protagonisti, ma il pubblico spera che tutto possa ritornare alla normalità il prima possibile.

A fire broke out at Netflix's studios in Albuquerque, New Mexico, where 'Stranger Things' was filming its upcoming fourth season. Albuquerque Fire Department public information officer Tom Ruiz told Newsweek that there were no firefighter or civilian injuries to report. pic.twitter.com/UGzgMeC1Z0 August 4, 2021

‘Stranger Things’ è una serie tv americana, ambientata negli anni Ottanta nella fittizia città di Hawkins, nello stato dell’Indiana, e in parte nel ‘Sottosopra’. La serie è basata sulla scomparsa di un bimbo di nome Will e sull’arrivo di Undici, una bambina con strani poteri soprannaturali, riuscita a scappare da un laboratorio segreto. Gli eventi avvengono a causa del ‘Sottosopra’, una dimensione parallela che ha dei mostri.