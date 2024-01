Si terranno oggi alle 12 i funerali dell’attrice Sandra Milo scomparsa all’età di 90 anni a Roma. A raccontare chi era “davvero” Sandra Milo sono i suoi figli, uniti per l’ultimo saluto alla madre ma anche alla grande donna e diva che è stata in tutti questi anni. Il Comune di Roma, la città che l’attrice aveva scelto e amato, ha offerto la Protomoteca del Campidoglio per allestire la camera ardente dell’attrice.

La bara della musa di Federico Fellini è stata accompagnata dai tre figli amatissimi: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Nella camera ardente i fiori bianchi, una corona di Cinecittà Luce e accanto alla sua foto l’immagine di Padre Pio e la Madonnina con l’acqua benedetta di Lourdes. La primogenita, Debora, giornalista Rai, ha ringraziato il sindaco Gualtieri per aver aperto le porte della città all’attrice che aveva scelto proprio Roma come la sua città.

“È qui che ha trovato la sua fortuna, il suo successo, ma soprattutto l’amore del pubblico. Lei ha sempre condiviso tutto. Molti di voi — ha rivelato alla stampa la figlia Debora —, lo hanno documentato: gioie, dolori, ascese, ricadute, successi”. “Ha pagato in prima persona i suoi errori, non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte l’ha osannata, a volte dimenticata, così come pure tanti altri ambiti diciamo artistici”, ha detto ancora Debora Ergas.

Nel corso degli anni Sandra Milo ha dovuto affrontare gravi problemi economici. Come si legge sul Gazzettino, l’attrice aveva rivelato pubblicamente di avere debiti con lo Stato per circa 850 mila euro, anche se inizialmente l’Erario le chiese 3 milioni. Cifra dovuta per tasse non versate. Come spiegato dalla stessa Sandra Milo, nonostante il lavoro, la maggior parte dei suoi guadagni era stata confiscata dall’Agenzia delle Entrate per saldare i debiti.

“Noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne è andata senza neanche una casa di proprietà, perché ha donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno”, ha anche rivelato la figlia Debora alla stampa. Sandra Milo aveva conosciuto la povertà. “Era stata sfollata durante la guerra, è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella, ed è stata capo famiglia di se stessa sin dall’età di 12 anni. Da allora ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, crescendo tre figli in assoluta solitudine. Questo – riflette – per noi è stato un esempio infinito di dignità, indipendenza, testa libera”, ha concluso la figlia.