Imprevisto in diretta tv, la giornalista interrompe il collegamento. Il chiarimento avviene solo dopo su Twitter, ma in un primo momento nessuno ha capito bene cosa stesse accadendo all’inviata del telegiornale nazionale in diretta da Sharm El Sheikh, in Egitto.

Monia Venturini interrompe il collegamento al Tg1. La giornalista si trovava a Sharm El Sheikh quando improvvisamente ha avuto un problema che l’ha costretta a prendere congedo dai telespettatori. Poi la spiegazione è avvenuta solo dopo su Twitter. “Scusate, ho un problema”, sono state le sue parole proferite improvvisamente davanti alle telecamere durante gli aggiornamenti sulla Cop27.

Monia Venturini interrompe il collegamento al Tg1: l’imprevisto in diretta dall’Egitto

Poco dopo quelle parole, la giornalista è uscita dall’inquadratura, ma al contempo dallo studio Giorgia Cardinaletti ha provato a non destare ulteriore preoccupazione, riprendendo la normale conduzione del telegiornale. Tutti si sono domandati se Monia Venturini avesse avuto o meno un malore oppure se l’improvvisa interruzione del collegamento fosse dovuta a un problema tecnico.

Poco dopo il chiarimento sulla questione è avvenuto su Twitter da parte della giornalista stessa: “Tutto ok, sto bene. Non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere”. Infatti, il servizio da Sharm-El-Sheik era mirato ad affrontare un tema delicato quale quello della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Cop27 appunto. Monia Venturini nello specifico era intenta a spiegare che ministri e delegati presenti all’incontro avevano rimandato i loro voli di rientro a lunedì: “Il nodo che ha incagliato la trattativa quello dei risarcimenti che i paesi del terzo mondo chiedono ai paesi ricchi inquinatori per i danni fatti dai cambiamenti climatici”.

Fortunatamente i fan sono stati tranquillizzati, posto che l’improvvisa interruzione aveva destato non poche perplessità nei telespettatori, che confrontandosi sui social, erano giunti all’ipotesi che alla giornalista potesse essere accaduto qualcosa, un attacco di panico ad esempio, costringendola per questo ad abbandonare la diretta. Ma tutto si è risolto per il meglio.