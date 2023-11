Incredibile episodio nel programma tv, dove si è registrato un blackout improvviso in piena diretta. Il conduttore stava parlando con gli ospiti e il pubblico da casa, quando si sono spente le luci in studio e sono rimasti praticamente al buio. Non solo, anche i microfoni hanno inevitabilmente avuto delle conseguenze e si sono subito silenziati, quindi non è stato più possibile ascoltare nessuno. Le immagini clamorose hanno fatto il giro della rete.

Nel corso di questo programma tv, i telespettatori che si trovavano in quel momento piazzati davanti al piccolo schermo, hanno assistito al blackout in diretta che ha creato non pochi imbarazzi anche al presentatore. Come riportato dal sito TvBlog, a sentirsi è stata unicamente la voce dello psichiatra e sociologo, Paolo Crepet, che si trovava in collegamento a distanza: “Ma è andato via l’audio, cosa è successo?”.

Nel programma tv blackout improvviso in diretta

Ad essere stato coinvolto il programma tv Piazzapulita, in onda su La7. Il blackout è arrivato inaspettato in diretta, mentre ci si stava soffermando sulla polemica che aveva coinvolto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’assassinio di Giulia Cecchettin. La premier e Lilli Gruber avevano avuto dei battibecchi e la leader di Fratelli d’Italia aveva risposto con un’immagine della sua famiglia, composta da tutte donne. Il buio è calato nello studio per circa 5 minuti, poi il conduttore ha preso la parola.

Il conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli, ha spiegato quanto successo: “State tranquilli, stiamo tutti bene, non è successo niente. C’è stato un problema tecnico di blackout non appena abbiamo mostrato la foto della famiglia Meloni e citato Giambruno. Non c’è nessuna correlazione. È sicuramente una casualità, ma non era mai successo in dodici anni. È successo stasera, sentiamo qualche forza negativa su di noi, ma ce ne libereremo”.

In molti hanno effettivamente ironizzato sul fatto che il buio ci sia stato, proprio nel momento in cui si citava il conduttore ed ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Tutto è comunque rientrato e alla fine la trasmissione è andata avanti.