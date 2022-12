Episodio clamoroso al telegiornale Rai, con una gaffe del meteorologo davvero inaspettata. Grandissimo imbarazzo per il conduttore televisivo, che è stato costretto a riprendere la linea per evitare che uscissero fuori altri dettagli pazzeschi. Ovviamente ci sarebbe stato un problema di collegamento, ma la cosa che ha lasciato tutti a bocca aperta è ciò che ha fatto la persona che avrebbe dovuto soffermarsi sulle previsioni meteo. In rete non si fa altro che parlare di quanto accaduto nelle scorse ore.

Questo errore al telegiornale Rai è stato commesso in diretta. Una gaffe inattesa del meteorologo, che ha lasciato tutti di stucco. Ovviamente era certo del fatto che non fosse ripreso dalle telecamere e che non si trovasse davanti agli italiani, infatti sembra che stesse dialogando con qualcuno della regia. Il presentatore è inizialmente parso spaesato e poi ha avuto l’accortezza di riprendere la conduzione del tg, anche se successivamente pure lui ha avuto una defaillance incredibile.

Telegiornale regionale Rai, gaffe del meteorologo in diretta

Entrando maggiormente nei dettagli, il telegiornale Rai in questione era il TgR Molise con Filippo Bernardi alla conduzione di Buongiorno Italia. Dopo aver dato altre informazioni al pubblico, c’è stata la gaffe dopo che si è collegato col meteorologo Luca Ciceroni, il quale non si è accorto di essere ascoltato da tutti. E ha cominciato a rivelare dettagli sulla sua vita riservata, che hanno fatto scoppiare a ridere migliaia di utenti. Mentre il presentatore è stato colto decisamente alla sprovvista.

Questo quanto detto da Ciceroni: “Allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio ma io l’ho letto solo domenica da martedì sera, no da mercoledì, e diceva ‘Luca ma Alexa è impazzita, mi mette musica inglese'”. Quindi, stava riferendo dei dettagli privati inerenti una donna che aveva avuto con lui una conversazione di questo genere. Il conduttore del TgR Molise ha esclamato in preda all’imbarazzo: “Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva”. Ma poi anche lui ha sbagliato poco dopo.

Bernardi ha letto delle notizie confondendo Pippi Calzelunghe con Pippe Calzelunghe. E il pubblico ha commentato ironicamente: “Vogliamo sapere poi com’è finita”, “Pure lui però con Pippe Calzelunghe, dai”. Poi il collegamento è stato ristabilito e tutto è rientrato nella norma.