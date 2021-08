Ilary Blasi, lo ‘sfregio’ a Milly Carlucci è sotto gli occhi di tutti. E ovviamente scoppia la bufera

Ilary Blasi è pronta a tuffarsi in una nuova elettrizzante avventura televisiva. Ormai manca davvero poco per la prima puntata di “Star in the star”, il programma in onda su Canale 5 a partire da giovedì 16 settembre. Dopo l’impegnativa conduzione de “L’Isola dei Famosi” la conduttrice ha raccontato di aver attraversato in passato un momento molto delicato. Dopo aver dichiarato di voler a tutti i costi sfondare nel mondo della televisione per poter acquisire l’indipendenza, Ilary ha spiegato perché si è dovuta prendere un periodo di pausa.

“Quando Francesco Totti ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo”. Per questo ha detto basta per ben due anni. “Io – le parole di Ilary – ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

Adesso però è il momento di spingere sull’acceleratore e proprio in una recente intervista Ilary Blasi ha chiarito in cosa consiste il nuovo “Star in the Star”. A “Tv Sorrisi e Canzoni” la conduttrice ha raccontato: “È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui, Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli ma saranno camuffati, come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neppure io!”.





In questi giorni è stato diffuso anche un promo della nuova trasmissione. Ma già ci sono le prime polemiche. In tanti, infatti, hanno notato che “Star in the Star” sembra troppo simile a qualcosa di già visto. “Copiare ben due programmi della concorrenza: penso sia un record. #StarInTheStar” scrive qualcuno. E ancora: “Il promo di #StarInTheStar non solo non è originale ma dimostra quanto sia una copia di #Talequaleshow e #ilcantantemascherato e in tal senso verrà percepito dal pubblico. Poca fantasia. #Rai1 #canale5”.

Insomma, il programma non è ancora andato in onda, ma già cominciano le polemiche. Intanto Ilary Blasi spiega: “All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce, cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo. Certo che tra “Chi c’è dietro la maschera” di Milly Carlucci e “Chi si nasconde dietro la maschera” del nuovo programma la differenza è davvero minima, per non dire nulla.

In ogni caso Ilary sarà affiancata da una giuria composta da Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola. E voi lo guarderete?