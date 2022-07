“Oggi faccio la badante”: dalla tv a tutt’altro, la vip ha cambiato vita

Diventata famosa grazie a Non è la Rai, Ilaria Galassi oggi fa la badante. L’ex showgirl, 46 anni, ha provato a tornare in tv recentemente: in una lunga intervista rilasciata al sito Fanpage, ha raccontato dei provini sostenuti per partecipare all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ma alla fine hanno scelto una sua ex collega, Pamela Petrarolo.

“Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: ‘Hai tante qualità, ma non ti sai vendere’. Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini. Forse era piatto, era come se mi fossi bloccata”.





Ilaria Galassi oggi: “Faccio la badante”

“Non so se il prossimo anno mi permetteranno di farlo di nuovo, li ho un po’ trattati male (ride, ndr)”, ha raccontato Ilaria Galassi, che è stata contenta per la scelta ricaduta su Pamela Petrarolo, che è un’amica. Quindi, provino a parte, com’è la sua vita oggi. L’ex Non è la Rai lavorava cl compagno in un salone di parrucchieri al centro di Roma, poi chiuso per via della pandemia.

“Fortunatamente, il mio compagno ha un altro negozio a Fiumicino e ci siamo trasferiti”, ha detto ancora l’ex starlette che ha iniziato a fare la badante quando una cliente le ha parlato dei bisogni della madre: “Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata’ Mi piace farlo”.

Ilaria Galassi oggi si occupa della signora Ausilia, 90 anni, che “ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti”. Con la signora si è creato un legame forte. Le dà le pillole, le lava le gambe, “poi, la porto in bagno, la lavo, se vuole le faccio la piega e la ceretta al viso, fa colazione, si mette seduta e chiacchieriamo di tutto e di più. Mi racconta la sua storia. Faccio queste cosine per lei, la coccolo. È bella da morire. Ha 90 anni, ma non li dimostra affatto”.

