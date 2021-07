Ottimo esordio per Morning News, il genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Canale 5 dal 26 luglio 2021 con la conduzione di Simona Branchetti. Il programma ha avuto un grande successo di pubblico e sarà trasmesso in diretta nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:40 alle 10:55 dallo studio 15 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Il nuovo programma di Simona Branchetti è partito da un ottimo 12 % di share nella prima parte. Numeri molto buoni, considerando che su Rai 2 ci sono le seguitissime Olimpiadi. Il nuovo appuntamento con Morning News ha invece intrattenuto 682.000 spettatori, con il 12.8%, nella prima parte, e 553.000 spettatori, con il 10.7%, nella seconda parte.

Morning News, gaffe dell’inviata Ilaria Dalle Palle

In questo periodo il programma si occuperà di tematiche come la cronaca, politica, sport e gossip. Proprio in questi giorni sono stati ospiti della Branchetti il generale Figluolo per parlare di Covid-12, la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni, il leader della Lega Matteo Salvini, Giovanni Malagò in collegamento da Tokyo per parlare di Olimpiadi. Ma spazio anche per la cronaca, come l’emergenza incendi in Sardegna.





Non manca il gossip, con gli immancabili reali inglese, il principino George e le differenze di stile tra Kate Middleton e Meghan Markle. Tra i vari servizi anche quelli nelle località turistiche e questa mattina in diretta da Jesolo c’era Ilaria Dalle Palle, storica inviata di Pomeriggio 5, trasmissione condotta da Barbara D’Urso.

La Queen Ilary From the Balls che dice “buon pomeriggio” abituata a pomeriggio #MorningNews pic.twitter.com/dBi3ngzw75 July 26, 2021

Proprio la giornalista si è resa protagonista di una piccola gaffe che ha fatto sorridere il web. Credendo di essere ancora a Pomeriggio 5, Ilaria Dalle Palle ha preso la parola dando il “buon pomeriggio”, alla conduttrice. Dopo pochi secondi si è resa conto della gaffe e si è corretta. Una gaffe che ha fatto sorridere anche Simona Branchetti, giornalista passata da TSky24 a Tg5 e che quest’estate terrà compagnia con Morning News.