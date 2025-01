Il vero colpo di scena dell’attesissima puntata dell’8 gennaio 2025 del Grande Fratello l’ha servito Jessica Morlacchi. Dopo giorni di discussioni sulla lite choc con Helena Prestes, quella tra la modella e Ilaria Galassi e sui provvedimenti disciplinari che si sarebbero presi, dopo una lunghissima attesa, Alfonso Signorini ha preso la busta e annunciato il verdetto. La decisione presa è stata quella di mettere sullo stesso piano gli insulti e il gesto di scagliare un bollitore.

Quindi la punizione scelta è stata quella di mandare tutte e tre automaticamente al televoto insieme ai nominati della serata così da far decidere al pubblico le sorti delle tre concorrenti. Poco dopo l’annuncio di Jessica: ritiro. La cantante ha quindi interrotto il programma e chiesto a Signorini come abbandonare il reality: “Vorrei solo sapere se una persona deve abbandonare il gioco, può farlo adesso o deve farlo fra una settimana? Voglio solo sapere questo: adesso o fra una settimana…”.

GF, Jessica si ritira: col motivo

Il conduttore ha provato a fronteggiare la richiesta della cantante ma lei non ha sentito ragioni: “Credo che siamo su due livelli abbastanza diversi – ha detto riferendosi alla punizione uguale per tutte e tre – Se io avessi risposto ad Helena nel medesimo molto, lanciandole un po’ d’acqua e magari una scarpa, ma questo non è successo. Per cui a me non sta bene. E io deciso di abbandonare. Le parole feriscono? Ma le mani bisogna tenerle sempre in tasca perché solo così sarebbe tutto più risolvibile”.

Jessica aggiunge che non ci avrebbe messo niente a rispondere allo stresso modo ma ritiene di essere “una persona centrata”. E al pubblico che rumoreggia spiega che è “facile parlare da fuori”. Aveva già l’intenzione di lasciare perché “non sto bene” ma quanto accaduto le ha dato l’impulso di uscire. Si è poi diretta in camera da letto per raccogliere le sue cose e ha trovato Lorenzo, Mariavittoria, Shaila e Pamela che hanno tentato in tutti i modi di convincerla a restare.

“Io ti inviterei a fare un minimo di autocritica cosa che tu non stai assolutamente facendo e questo non fa onore alla tua intelligenza”



Ma niente da fare: Jessica aveva già preso la sua decisione e l’ha portata avanti fino alla fine. Non sono serviti nemmeno gli interventi di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. La prima ha provato a farla ragionare sul fatto che anche lei ha delle colpe, la seconda ha lanciato un appello perché rimanesse. Alla fine ha abbandonato la casa dopo mezzanotte e mezza davanti a un incredulo Signorini. Non le è andato bene il provvedimento ma come ha ammesso già ‘covava’ il desiderio di lasciare il gioco.