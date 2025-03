Martedì 18 marzo, alle 14:30, a Roma i funerali di Pietro Genuardi, volto amatissimo della televisione italiana, noto per le sue interpretazioni in fiction di successo come CentoVetrine e Il paradiso delle signore. L’attore si è spento il 14 marzo, dopo aver combattuto con straordinaria forza contro un aggressivo tumore del sangue, malattia che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene.

I suoi familiari hanno scelto di condividere sui social un messaggio d’addio che rispecchia il carattere solare di Genuardi. Attraverso una story su Instagram, hanno voluto invitare chiunque lo desideri a partecipare alla cerimonia funebre, che si svolgerà nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, meglio conosciuta come la Chiesa degli Artisti, la stessa che, di recente, ha accolto l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi.

Leggi anche: “Cosa voglio dirvi di lui”. Pietro Genuardi, l’amico Alex Belli rompe il silenzio





Pietro Genuardi, l’ultimo desiderio

Ma più di ogni altra cosa, i suoi cari hanno voluto rispettare il desiderio dell’attore: niente tristezza. “A tutti gli amici che vorranno dare il loro saluto a Pietro, ci vediamo martedì 18 marzo, alle ore 14:30. Portate i vostri sorrisi più luminosi”, hanno scritto, chiedendo ai presenti di rendere omaggio a Pietro con la positività che lui stesso ha sempre dimostrato.

Pietro Genuardi ha affrontato la malattia con un’incredibile forza d’animo. Anche nei momenti più difficili, ha scelto di condividere aggiornamenti sui social, cercando di trasmettere speranza a chi lo seguiva. Dopo aver annunciato il suo addio al set de Il paradiso delle signore, aveva aggiornato i fan durante le festività natalizie, raccontando che il secondo ciclo di terapie si era concluso positivamente e che i blasti – le cellule malate – erano in remissione.

“Sono attualmente sano”, aveva scritto con ottimismo, mostrando la sua voglia di lottare. Sapeva che la strada sarebbe stata ancora lunga, ma non si è mai arreso: “Se tutto andrà bene, sarà la fede e un pizzico di fortuna a evitare che la malattia si ripresenti. Ma io non mollo e sono ottimista”. L’affetto del pubblico è stato per lui una spinta costante, e l’attore non ha mai mancato di ringraziare chi gli è stato vicino: “La vostra vicinanza mi riempie il cuore e mi aiuta ad avere il giusto atteggiamento per superare tutto”.