Lutto nel giornalismo italiano per la scomparsa del giornalista Rai. Come riporta il sito Rai, azienda per la quale lavorava, il giornalista è morto stroncato da un malore improvviso nella sua casa napoletana. Aveva 67 anni. A dare la notizia ufficiale della scomparsa del giornalista italiano è stato il quotidiano partenopeo Il Roma. Laureato in giurisprudenza, il cronista ha collaborato fin da giovane con l’Avvenire, il quotidiano nato dalla fusione di due quotidiani cattolici: L’Italia di Milano e L’Avvenire d’Italia di Bologna. Ha lavorato come inviato e nel corso della sua carriera ha seguito i più importanti avvenimenti di cronaca e attualità politica come gli anni di piombo, il terremoto in Irpinia del 1980, il caso Maradona – Sinagra.

Il giornalista Rai Massimo Milone morto a 67 anni

Massimo Milone era entrato in Rai nel 1979. I funerali del giornalista si svolgeranno mercoledì 10 maggio a Napoli, sua città natale. Per dieci anni il giornalista Massimo Milone è stato capo redattore centrale della TGR Campania. “Un grandissimo giornalista, un immenso uomo. Per me un Maestro ed un fratello maggiore…”, ha scritto su Facebook il collega e amico Antonello Perillo. E ancora: “Ci mancherai. Ti porterò per sempre nel mio cuore distrutto dal dolore. Ti voglio un bene pazzesco, carissimo Massimo Milone“.

Tantissimi i commenti di chi così ha appreso la notizia della scomparsa del giornalista. Dal 2002 al 2008 Massimo Milone è stato presidente dell’Unione cattolica stampa italiana. È stato l’ideatore dello speciale “Il Giubileo di Francesco”, in onda su Rai1 e nel corso della sua carriera ha seguito i viaggi del pontefice a Cuba, Stati Uniti e Messico. La morte di Massimo Milone “è una grave perdita per Napoli e per tutto il giornalismo italiano”, ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Massimo Milone era uno straordinario professionista di grande sensibilità. A lui va la gratitudine e il ricordo della città”.

”L’ Usigrai ricorda con affetto Massimo Milone, improvvisamente e prematuramente scomparso”, si legge nella nota pubblicata dall’Esecutivo Usigrai. Massimo Milone è stato direttore di Rai Vaticano e caporedattore centrale del Tgr. ”Una vita spesa in Rai e per la Rai quella di Massimo Milone – scrive ancora l’Usigrai – prima alla redazione della Tgr di Napoli, di cui era stato capo redattore centrale, poi alla guida di Rai Vaticano, da cui era andato in pensione poco tempo fa”.