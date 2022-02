Delusione per il pubblico di Milly Carlucci e de ‘Il Cantante Mascherato’. Ormai è certa la notizia della sospensione del programma nella giornata di venerdì 25 febbraio. Sembrava tutto pronto per il nuovo appuntamento con la trasmissione serale, ma la Rai ha deciso all’ultimo momento di prendere una decisione netta e di cambiare repentinamente il palinsesto. Una scelta necessaria e ponderata in queste ore, che è stata ritenuta inevitabile dai vertici della tv pubblica italiana.

Nel corso della scorsa puntata de ‘Il Cantante Mascherato’, Milly Carlucci ha commesso una gaffe. Lei stava invitando i tecnici delle luci a spegnere il microfono dell’Aquila e senza rendersi conto ha chiamato il nome di Alba (Alba Parietti n.d.r.), proprio in quel momento la giuria e i telespettatori del programma hanno ‘scoperto’ l’identità della concorrente. Un vero e proprio scivolone della conduttrice, che purtroppo così ha involontariamente svelato l’identità della concorrente.

Già nella giornata del 24 febbraio la Rai aveva variato la sua programmazione, cancellando i due appuntamenti con ‘Doc – Nelle tue mani’ di Luca Argentero per lasciare spazio allo speciale Tg1, che ha deciso di fare approfondimenti alla luce dell’invasione della Russia all’Ucraina. E ancora una volta è la guerra in un certo senso a c’entrare e ad aver scombinato i piani della Carlucci e de ‘Il Cantante Mascherato’. Ed è già stato scelto cosa verrà mandato in onda al posto dello show.





‘Il Cantante Mascherato’ non sarà trasmesso per rispetto nei confronti di quello che sta succedendo in Ucraina, visto che si contano già diversi morti, feriti e danneggiamenti un po’ ovunque. E al posto del programma di Milly Carlucci ci sarà la puntata in replica ‘Un covo di vipere’ de ‘Il Commissario Montalbano’. La Rai non ha ritenuto opportuno che nella serata del 25 febbraio fossero trasmessi momenti di grande gioia e divertimento, essendoci una tragedia in corso nel cuore dell’Europa.

‘Doc – Nelle tue mani’ è stato sospeso perché lo speciale Tg1 si è concentrato sugli avvenimenti in Ucraina. Si attendono comunicazioni per il recupero delle puntate di ‘Doc’ e ora indubbiamente slitterà anche la fine de ‘Il Cantante Mascherato’, visto che occorrerà utilizzare un venerdì in più, salvo ulteriori imprevisti nelle prossime settimane, per portare a termine lo spettacolo di Milly Carlucci. Non resta che attendere notizie.